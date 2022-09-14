Ничтожное создание: дочь Снежаны Егоровой снова вспомнила о своей матери

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Стася Ровинская, дочь "путинистки" Снежаны Егоровой, которая переехала в Турцию и прячется там, назвала свою мать "ничтожным созданием".

Отвечая на вопрос о том, почему ее мать заняла пророссийскую позицию в войне против Украины, дочь Егоровой говорит, что ей нет никакого оправдания. "Возможно, это можно было бы как-то оправдать, если бы не было войны. Но во всем есть какая-то грань, но когда человек уже несется и переходит ее, но нет никаких оправданий. Для меня она никчемное создание. Не могу и не хочу искать никаких оправданий", - заявила дочь Егоровой.

Молодая женщина также сравнила свои отношения с матерью с токсичными и назвала ее абьюзером. По ее мнению из любых токсичных отношений нужно выходить, даже если это твоя мать. Ровинская указала на хейт со стороны подписчиков, но она не видит ничего особенного в прекращении отношений со своей матерью.

"Я очень строго воспитывалась. Мама очень строгая. Я, например, боялась возвращаться домой. Я помню, что я приходила, мы жили в частном доме, и я знала, что если мамина машина стоит, то она дома. И если она стояла, то я уже готовилась... Это могло быть что угодно. Ну, просто такая атмосфера неприятная. Она такой человек. Ты живешь в постоянном напряжении, ты постоянно в чем-то виновата. Это сложно, когда не можешь расслабиться даже у себя дома", – поделилась Ровинская.

Напомним, ранее Стася Ровинская призналась, что ей стало "легче дышать" после полного разрыва отношений с матерью ‒ скандальной шоувумен и закоренелой путинисткой Снежаной Егоровой. По словам девушки, она перестала общаться с одиозной родительницей еще за год до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"Перестала с ней полностью общаться за год до войны. Просто не говорила об этом. Это тянулось всю мою жизнь. Просто нашла, наконец, в себе силы это прекратить", ‒ говорит Ровинская.

Девушка отметила, что ее ничуть не печалит сложившаяся ситуация. Более того, она рада, что в конце концов смогла избавиться от состояния жертвы и победить саму себя.

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