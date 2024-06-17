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Солист Quest Pistols Савлепов рассекретил свой новый роман и рассказал о девушке

Дмитрий Видоменко
17 июня 2024, 02:00
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Солист известной украинской поп-группы Quest Pistols Антон Савлепов показал свою новую возлюбленную и рассказал подробности об их отношениях.
Савлепов, девушка
Антон Савлепов завел новый роман / коллаж Главред, фото Instagram и УНИАН

Участник известной украинской поп-группы (и звезд 2000-х годов) Quest Pistols Антон Савлепов теперь, через некоторое время после своего громского развода с актрисой-"беглянкой" в страну-агрессор РФ Ириной Горбачевой, перестал скрывать, что находится завел новые романтические отношения. На свой 36-летний день рождения музыкант опубликовал серию фотографий в Instagram.

На одном из фото артист засветился с возлюбленной ‒ девушка нежно прильнула с поцелуем в щечку, пока тот делал селфи. Правда, Савлепов не спешит рассекречивать имя возлюбленной.

Савлепов, девушка

Чуть раньше в рамках проекте "ЖВЛ представляет" артист раскрыл подробности о своем новом романе. Савлепов признался, что очень влюблен, а возлюбленная постоянно вдохновляет музыканта на создание новых треков.

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"Если честно, я сейчас крайне влюблен, как никогда раньше. Поэтому, возможно, и музыка у меня такая откровенная. Как сказал мой друг Вася Байдак, когда послушал мою песню: "Ну ты и похотливое животное". Я с ним согласен. Да, я обожаю любить, и это основа моего мировосприятия", — подытожил музыкант.

Что такое Quest Pistols?

Quest Pistols (з 2008 до 2014 року, та з 2022 року) - украинский коллектив в жанре "поп/поп-рок". Авторы и исполнители хитов "Я устал", "Дни гламура", "Белая стрекоза любви". Стали лучшим исполнителем от Украины на премии MTV Europe Music Awards 2008, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк объявили о воссоединении первого состава популярной в 2000-е украинской поп-группы Quest Pistols.

Потом музыканты совместный благотворительный концерт-тур по Европе с целью помочь Украине и украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ. Всего запланировано 6 концертов в 6 европейских городах.

Потом Савлепов сообщил, что его брат, Сергей Строев, давно находится в плену у оккупантов.

"Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечеными, а о других до сих пор ничего не известно. Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", – сказал артист.

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