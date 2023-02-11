Скончался легендарный оскароносный режиссер

В лондонской больнице Черинг-Кросс после непродолжительной болезни скончался известный британский кинорежиссер Хью Хадсон.

Хью Хадсон / коллаж фото Anna Gorin / flickr.com и скриншот из видео

В лондонском госпитале Черинг-Кросс после недолгой болезни в возрасте 86 лет скончался известный британский кинорежиссер Хью Хадсон. Об этом сообщает издание Guardian.

Хадсон прославился со своим, по сути, першим большим фильмом − "Огненные колесницы", который вышел в прокат в 1981 году. Спортивная драма о двух британских бегунах, которые состязались на Олимпиаде в Париже в 1924 году, покорила критиков и зрителей. Фильм получил четыре премии "Оскар", в том числе как лучший фильм года, премию "Золотой глобус" и британскую премию BAFTA. А заглавная тема фильма, которую написал известный композитор Вангелис, с тех пор вошла в пантеон бессмертных кинематографических мелодий.

Большой успех сопутствовал также следующему фильму Хадсона "Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян" (экранизация легендарных романов Эдгара Райса Берроуза). Он вышел в 1984 году и главную роль в нем исполнил Кристофер Ламберт.

Свой последний фильм режиссер снял в 2016 году −в драме "Альтамира" главные роли исполнили Антонио Бандерас и Руперт Эверетт.

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