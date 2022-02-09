Умер легендарный украинский режиссер

Геннадий Тарасуль / facebook.com/nsku.od.ua

8 февраля умер выдающийся украинский режиссер Геннадий Тарасуль. Легенды украинского кинематографа не стало в возрасте 87 лет.

Об этом сообщили на странице Одесского отделения НСКУ в Facebook, но причину смерти и дату прощания с ним не разглашали.

"Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда", – написали в некрологе представители Одесского отделения НСКУ.

Биография Геннадия Тарасуля

Украинский режиссер родился 20 января 1935 года в семье военного. В 1959 году он окончил Одесский политехнический институт.

Трасуль всегда мечтал о кинематографе, его мечте суждено было сбыться. После института он пошел работать на Одесскую киностудию в качестве режиссера и сценариста.

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Его дебют состоялся с совместной работы с Кирой Муратовой Короткие встречи. Он выступил в качестве второго режиссера.

Также Геннадий Львович был режиссером кинокартин Случай из следственной практики, Валерка, Ремка +..., Длинные провода, Фантазии Веснухина.

В 1988 году Тарасуль придумал и воплотил в жизнь идею создания Зрительского центра МКФ Золотой Дюк.

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