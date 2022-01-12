У Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга - актер питается через трубку в желудке

Организм артиста, ослабленный вирусной пневмонией, дает сбой.
Актер Леонид Куравлев, известный ролями в фильмах Афоня, Иван Васильевич меняет профессию и Вий, находится в реанимации московской клиники с вирусной пневмонией.
Состояние 85-летнего артиста медики оценивают, как тяжелое.
Куравлев не в состоянии питаться самостоятельно, ему провели гастростомию - ввели специальную трубку в желудок через надрез в брюшной полости.
Также у актера отмечается ухудшение когнитивной деятельности и речи, низкое, нестабильное давление. Все это - результат сильнейшего поражения мозга и сосудов - цереброваскулярной болезни (ЦВБ).
"У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения. Жизненно важные процессы в организме артиста все еще активны - Леонид Вячеславович сам дышит и находится без аппарата искусственной вентиляции легких", - процитировали KP.RU источник в здравоохранении.Читайте такжеЗвезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию
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