Умер легендарный актер фильма Афоня и Иван Васильевич меняет профессию Леонид Куравлев

Леонид Куравлев / кадр из фильма Афоня

В Москве 30 января умер знаменитый актер Леонид Куравлев.

Свои последние дни артист провел в московском хосписе, куда медики отправили его после перенесенной коронавирусной инфекции.

Актер Леонид Куравлев скончался на 86 году жизни, передает Союз кинематографистов России.

Что случилось с Леонидом Куравлевым

Еще в начале января Куравлев оказался в больнице, где у него был выявлен Covid-19.

Усилиями медиков вирусную пневмонию удалось победить, однако актер все же так и остался нуждающимся в паллиативной помощи в связи с другим, неизлечимым заболеванием.

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Родные актера приняли решение перевести его в дом престарелых, где ему обеспечивали соответствующий уход.

По словам сына и дочери, в последние годы Леонид Куравлев вел затворнический образ жизни.

Он редко выходил на улицу, практически ни с кем не общался и очень горевал по скончавшейся в 2012 году супруге Нине, вместе с которой он прожил более 50 лет.

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Знаменитые фильмы актера Леонида Куравлева

Куравлев снимался во многих известных фильмах: Афоня, Иван Васильевич меняет профессию, Вий, Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо и десятки других прекрасных работ.

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