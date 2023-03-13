Русский режиссер собирается снять фильм о детях из Бахмута: в Сети полыхает скандал

Сообщается, что режиссер Александр Молочников с оператором уже прибыли в Украину и пытаются быстро собрать украинскую съемочную группу.

Александр Молочников / коллаж фото Генштаб ВСУ и скриншот из видео

Российский режиссер, сценарист и актер Александр Молочников собрался снять художественный короткометражный фильм о детях из Бахмута, которые сильно пострадали от войны, развязанной Россией против Украины. Об этом написала в Facebook известная украинская кинематографистка Ирина Цилык.

"Прочь случайно всплывает информация о том, что это фильм российского режиссера, который еще в прошлом году снимал сериал в России, а теперь живет в Нью Йорке и имеет американский паспорт. Александр Молочников планирует снимать свой короткий игровой метр о детях из Бахмута в ближайшие дни под Киевом он с оператором уже в Украине и пытается быстро собрать украинскую команду и провести съемки в реальной локации - разрушенном доме", – написала она.

По словам Цилык, Молочников с оператором уже прибыли в Украину и пытаются быстро собрать украинскую съемочную группу. Причем россиянин якобы в частных разговорах говорит о том, что имеет поддержку Офиса президента Украины (и даже получил пресс-карты для себя и оператора). А съемки короткометражки якобы запланированы на 16-18 марта 2023 года.

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"Вдумайтесь еще раз – в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор", – пишет Цилык.

Кинематографистка также напомнила, что в 2022 году, уже после начала вторжения России в Украину, в стране-агрессоре вышел в эфир снятый Молочниковым сериал "Монастырь".

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