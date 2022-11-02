Киркоров устроил дикий скандал в России и сбежал из Москвы

Филипп Киркоров / скриншот

Российский певец и любитель диктатора Путина Филипп Киркоров оскандалился новой выходкой и поджав хвост, сбежал из Москвы.

На фоне позорного скандала, который Киркоров устроил, отдуваться за него пришлось его окружению.

Представитель певца попытался обелить его репутацию.

Российская журналистка, которую Киркоров прилюдно унизил, уже якобы не имеет к нему никаких претензий. Об этом заявил представитель Киркорова.

Он попытались обернуть ситуацию в шутку.

"Выдернули из контекста и шутливого диалога. Никто не оскорблен", - цитирует окружение артиста Telegram-канал SHOT.

Киркоров матом послал журналиста

Инцидент случился за кулисами большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Уставшего я явно раздраженного артиста "поймали" журналисты для экспресс-интервью.

- "Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?" — спросила представитель прессы.

- "Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы", — ответил Киркоров.

- "Тырите?" — уточнила российский корреспондент.

- "А?" — переспросил певец.

- "Тырите?" — ещё раз спросила журналистка.

- "Пошла ты в ж..у!" — выдал психованный Киркоров и удалился в гримерку.

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

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