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Инцидент попал на видео: Киркоров снова опозорился и послал журналистку

31 октября 2022, 14:19

Истеричный певец вновь оскандалился из-за своей несдержанности и раздраженности.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который, как и многие российские артисты, поддерживает войну в Украине, попал в очередной скандал.

Певец в очередной раз не сдержался и оскорбил журналистку, которая задала ему неприятный вопрос.

Инцидент случился за кулисами большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Уставшего я явно раздраженного артиста "поймали" журналисты для экспресс-интервью.

- "Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?" — спросила представитель прессы.

- "Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы", — ответил Киркоров.

- "Тырите?" — уточнила российский корреспондент.

- "А?" — переспросил певец.

- "Тырите?" — ещё раз спросила журналистка.

- "Пошла ты в ж..у!" — выдал психованный Киркоров и удалился в гримерку.

Позже появилась реакция представителей певца, которые заявили, что Киркоров "просто пошутил". Так, представитель артиста Екатерина Успенская заявила, что фраза - выдернута из контекста. "Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли", — сказала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Киркоров может потерять свое имущество.

Киркорова могут уже вскоре загнать в угол, пишут росСМИ. А все из-за того, что поп-король сболтнул лишнего.

За свою позицию о войне в Украине, Киркорова ждет расплата.

Певец недавно сам разболтался, что имеет владения за границей. Если США включат Киркорова в список неугодных, то его участи не позавидуешь.

"Когда финансы вкладывались в иностранную недвижимость, нужно было думать головой. Отвертеться шансов нет. Не думаю, что его за что-то наказывают. Скорее, хотят, чтобы он замолчал", - сказал адвокат Григорий Сабаев порталу BLITZ+.

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Филипп Киркоров
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