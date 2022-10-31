Инцидент попал на видео: Киркоров снова опозорился и послал журналистку

Истеричный певец вновь оскандалился из-за своей несдержанности и раздраженности.
Российский певец Филипп Киркоров, который, как и многие российские артисты, поддерживает войну в Украине, попал в очередной скандал.
Певец в очередной раз не сдержался и оскорбил журналистку, которая задала ему неприятный вопрос.
Инцидент случился за кулисами большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Уставшего я явно раздраженного артиста "поймали" журналисты для экспресс-интервью.
- "Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?" — спросила представитель прессы.
- "Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы", — ответил Киркоров.
- "Тырите?" — уточнила российский корреспондент.
- "А?" — переспросил певец.
- "Тырите?" — ещё раз спросила журналистка.
- "Пошла ты в ж..у!" — выдал психованный Киркоров и удалился в гримерку.
Позже появилась реакция представителей певца, которые заявили, что Киркоров "просто пошутил". Так, представитель артиста Екатерина Успенская заявила, что фраза - выдернута из контекста. "Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли", — сказала она.
Напомним, ранее стало известно о том, что Киркоров может потерять свое имущество.
Киркорова могут уже вскоре загнать в угол, пишут росСМИ. А все из-за того, что поп-король сболтнул лишнего.
За свою позицию о войне в Украине, Киркорова ждет расплата.
Певец недавно сам разболтался, что имеет владения за границей. Если США включат Киркорова в список неугодных, то его участи не позавидуешь.
"Когда финансы вкладывались в иностранную недвижимость, нужно было думать головой. Отвертеться шансов нет. Не думаю, что его за что-то наказывают. Скорее, хотят, чтобы он замолчал", - сказал адвокат Григорий Сабаев порталу BLITZ+.
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