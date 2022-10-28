УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в Украине

28 октября 2022, 23:22

У Киркорова есть виллы в Майами на берегу Атлантического океана, которая обошлась минимум в 5 миллионов долларов.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / скриншот

Российский артист Филиппа Киркорова, который оказался ярым поклонником диктатора Путина и поддержал масштабное вторжение войск России в Украину, может потерять свое имущество.

Киркорова могут уже вскоре загнать в угол, пишут росСМИ. А все из-за того, что поп-король сболтнул лишнего.

За свою позицию о войне в Украине, Киркорова ждет расплата.

Певец недавно сам разболтался, что имеет владения за границей. Если США включат Киркорова в список неугодных, то его участи не позавидуешь.

"Когда финансы вкладывались в иностранную недвижимость, нужно было думать головой. Отвертеться шансов нет. Не думаю, что его за что-то наказывают. Скорее, хотят, чтобы он замолчал", - сказал адвокат Григорий Сабаев порталу BLITZ+.

Известно, что Филипп Киркоров является владельцем виллы в Майами на берегу Атлантического океана.

Как оказалось, дом предназначается для его дочери. Несколько лет назад музыкант приобрел особняк в одном из самых престижных районов американского города. По данным СМИ, дом обошелся артисту в пять миллионов долларов.

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

Читайте также:

война в Украине Филипп Киркоров война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:22

"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в Украине

22:58

Кулеба спрогнозировал сроки завершения войны и назвал главное условиеВидео

22:56

"Это такие крутые люди, хочу чтобы от них отстали": Noize MC расплакался, вспоминая украинцевВидео

22:48

В США умер основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

22:44

Превращают Херсонскую область в зону отчуждения: Зеленский жестко проехался по РоссииВидео

Реклама
22:24

Атака и ближний бой: бойцы ВСУ уничтожили командира наемников ЧВК ВагнераВидео

22:06

В Украине установили исторические цены на яйца: когда рухнет стоимость продуктовВидео

22:00

Сказки бункерного деда, или Почему Путин решил переписать историю Киевамнение

21:55

РФ светит новая волна мобилизации: Зеленский намекнул на огромные потери среди "чмобиков"Видео

21:29

"Николаевское направление уходит": оккупанты истерят из-за тотальной сдачи позицийВидео

21:23

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

21:15

The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Европе: зал взорвался овациейВидео

20:57

ВСУ пошли вперед на Луганщине и взяли под контроль ключевую трассуВидео

20:44

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружиеВидео

20:37

Графики отключений вернутся к плановым: в ОП назвали сроки окончания "блэкаута"Видео

20:33

Месяц под капельницами: Оля Цибульская рассказала, как вранье уложило ее на больничную койкуВидео

20:10

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

19:59

Ракеты для HIMARS и дальнобойные снаряды: ВСУ получат новое вооружение из СШАВидео

19:57

Ударит сильный мороз: в Украину несется неприятная погодаВидео

19:40

Возвращение блудной дочери: Maruv сделала первое официальное заявление с начала войны в Украине

Реклама
19:27

"Шальная пуля": в Крыму загадочно погибла ТОП-пропагандистка РФ из "пула Путина"Видео

19:11

Анатолий Анатолич жестко высмеял крокодильи слезы предательницы Регины Тодоренко

18:52

Гороскоп на ноябрь 2022: Львов ждет счастливый и прибыльный месяцВидео

18:51

Завершение войны и новый президентский срок для Путина: СМИ раскрыли планы КремляВидео

18:30

"Боевые комары атакуют россиян": Небензя заговорил о новой "угрозе" для РФ

18:22

Актриса-путинистка из "Сватов" высказалась в отношении Анны Кошмал

18:12

Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации: в Украине - 82 тысячи "чмобиков"Видео

18:01

"Икона": 56-летняя Синди Кроуфорд в черной мантии похвасталась сочными бедрами

18:00

"Риск большого блэкаута": в Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срокВидео

17:59

Российского актера оштрафовали за правду о войне в Украине

17:48

Ефросинина ответила на хейт своей внешности

17:38

Блэкаут в Киеве: Кличко назвал сроки восстановления энергосистемыВидео

17:38

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

17:19

Формальный "император": эксперт объяснил, как Си Цзиньпин расширил свои полномочияВидео

17:08

Оборвал династию военных: ВСУ ликвидировали оккупанта, отец которого погиб на подводной лодке "Курск"Видео

17:03

Хором кричат "Слава Украине!": в плен ВСУ сдались сразу 12 "чмобиков"

16:53

"Не хотел иметь отношения к этому": в РФ рассказали, как Андрея Малахова заставляют говорить о войне

16:27

В США напали на дом Нэнси Пелоси: ранили ее мужаВидео

16:18

ВСУ похвастались применением дронов-камикадзе против врагаВидео

16:00

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

Реклама
15:43

К зиме подготовилась: Елена-Кристина Лебедь показала трусы с начесом

15:43

Медведев бредово предложил Киеву выполнить условия Кремля ради света: у Зеленского жестко ответилиВидео

15:34

"Превратил в пепел безопасность Европы": Штайнмайер жестко обратился к Путину, которого "не учит история"Видео

15:32

В РФ назвали движение евреев сектой, Совбез в панике начал оправдываться

15:10

"Какая амазонка": молодая жена Макаревича показала шикарную фигуру посреди пустыни

15:02

ПВО от союзников снизит угрозу от оккупантов с неба для Украины - генсек НАТО

14:47

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

14:32

Поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущегоВидео

14:19

В РФ военный-контрактник наехал КАМАЗом на колонну срочников: есть погибшие

13:47

Переплюнули Красовского: в РФ призвали убивать украинских детей "путем "научных экспериментов"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять