"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в Украине

У Киркорова есть виллы в Майами на берегу Атлантического океана, которая обошлась минимум в 5 миллионов долларов.
Российский артист Филиппа Киркорова, который оказался ярым поклонником диктатора Путина и поддержал масштабное вторжение войск России в Украину, может потерять свое имущество.
Киркорова могут уже вскоре загнать в угол, пишут росСМИ. А все из-за того, что поп-король сболтнул лишнего.
За свою позицию о войне в Украине, Киркорова ждет расплата.
Певец недавно сам разболтался, что имеет владения за границей. Если США включат Киркорова в список неугодных, то его участи не позавидуешь.
"Когда финансы вкладывались в иностранную недвижимость, нужно было думать головой. Отвертеться шансов нет. Не думаю, что его за что-то наказывают. Скорее, хотят, чтобы он замолчал", - сказал адвокат Григорий Сабаев порталу BLITZ+.
Известно, что Филипп Киркоров является владельцем виллы в Майами на берегу Атлантического океана.
Как оказалось, дом предназначается для его дочери. Несколько лет назад музыкант приобрел особняк в одном из самых престижных районов американского города. По данным СМИ, дом обошелся артисту в пять миллионов долларов.
Позиция Киркорова о войне в Украине
Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.
Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.
Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.
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