"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в Украине

Филипп Киркоров / скриншот

Российский артист Филиппа Киркорова, который оказался ярым поклонником диктатора Путина и поддержал масштабное вторжение войск России в Украину, может потерять свое имущество.

Киркорова могут уже вскоре загнать в угол, пишут росСМИ. А все из-за того, что поп-король сболтнул лишнего.

За свою позицию о войне в Украине, Киркорова ждет расплата.

Певец недавно сам разболтался, что имеет владения за границей. Если США включат Киркорова в список неугодных, то его участи не позавидуешь.

"Когда финансы вкладывались в иностранную недвижимость, нужно было думать головой. Отвертеться шансов нет. Не думаю, что его за что-то наказывают. Скорее, хотят, чтобы он замолчал", - сказал адвокат Григорий Сабаев порталу BLITZ+.

Известно, что Филипп Киркоров является владельцем виллы в Майами на берегу Атлантического океана.

Как оказалось, дом предназначается для его дочери. Несколько лет назад музыкант приобрел особняк в одном из самых престижных районов американского города. По данным СМИ, дом обошелся артисту в пять миллионов долларов.

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

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