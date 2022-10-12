"Кошмар, это что за чудище": Киркоров сменил имидж и шокировал всех

Филипп Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который оказался ярым поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, напугал своих фанатов внешним видом.

Киркоров всегда пытался одеваться ярко и дерзко. На этот раз Киркоров решил устроит концерт и появился на публике в очень странном образе, который привел в ужас сидящих в зале зрителей.

Зрители удивились, что Киркоров решил перекрасить волосы в блонд.

При этом шевелюра артиста, которую многие попросту не узнали, мало кому понравилась.

"Кошмар, что у Фили с волосами, как долго он их не мыл? Чудище", "Я думала, это доширак", "Это что за кудри?", "Это смесь Леонтьева с мушкетером", - пишут в Сети.

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

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