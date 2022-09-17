Киркоров / pixabay

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддержал войну в Украине и политику президента диктатора РФ Путина признался, какая зависимость поставила его здоровье под угрозу.

По словам путиниста Киркорова, он не представляет жизни без вредной пищи. Отказываться от жирного и жареного исполнителю удается лишь на короткое время.

Киркоров говорит, что бороться с лишним весом ему не помогают даже диеты, что приводит к тяжелым последствиям со здоровьем.

"Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени. Но я никогда не стремился научиться готовить, это не моя стихия", — заявил Киркоров, чем разгневал фанатов из-за неприятного высказывания о своих работниках, пишут росСМИ.

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

Читайте также: