У меня есть свита, которая мне готовит, заявил Киркоров.
Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддержал войну в Украине и политику президента диктатора РФ Путина признался, какая зависимость поставила его здоровье под угрозу.
По словам путиниста Киркорова, он не представляет жизни без вредной пищи. Отказываться от жирного и жареного исполнителю удается лишь на короткое время.
Киркоров говорит, что бороться с лишним весом ему не помогают даже диеты, что приводит к тяжелым последствиям со здоровьем.
"Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени. Но я никогда не стремился научиться готовить, это не моя стихия", — заявил Киркоров, чем разгневал фанатов из-за неприятного высказывания о своих работниках, пишут росСМИ.
Позиция Киркорова о войне в Украине
Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.
Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.
Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.
Читайте также:
- "Пугачева все это понимала": всплыли любовные похождения Киркорова по мужикам
- Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"
- "Стыдно в глаза посмотреть?": украинцы отчихвостили Киркорова в Монако