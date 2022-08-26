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Почему Киркоров спешно покинул Россию и отправился в США: близкая подруга сдала артиста

26 августа 2022, 20:56

Оказывается, поклонник Путина Киркоров просто соскучился по красивым и дорогим нарядам.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / Instagram

Российский певец Филлип Киркоров, который оскандалился из-за своей позиции о войне в Украине и поддержке Путина, сбежал из России в США.

Как известно, путинского артиста встретила его подруга диджей Катя Гусева. Артистка рассказала, настоящую причину бегства Киркорова из РФ.

Киркоров сейчас находится в Майми. Там он приобрел себе двухэтажную виллу.

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Вот только визит в Америку заключается из-за санкций. Все мировые бренды ушли из РФ, поскольку не хотят иметь дело со страной, которая развязала войну.

Как известно, Киркоров страстный фанат люксовой одежды. По словам Кати Гусевой, он прилетел в США на шоппинг.

Оказывается, поклонник Путина просто соскучился по красивым и дорогим нарядам.

"За границей он не теряет времени даром и активно закупается брендовыми вещами, понимая, что на родине такой возможности у него не будет. Филипп ходит на шопинг регулярно и получает от этого настоящее удовольствие", — подметила диджей росСМИ.

Напомним, Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

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Филипп Киркоров
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