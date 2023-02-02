Киркоров может лишиться миллиона: в России назревает скандал

В России, представитель церкви, руководитель проекта православных активистов "Мирный воин" Михаил Феодориди намерен призвать к ответственности певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Артиста хотят призвать к ответственности за "публичное осквернение священного символа". Феодориди требует от Киркорова возмещение ущерба на сумму миллион рублей, сообщает Pravda.ru.
"Скандальное выступление поп-короля осудили многие представители шоу-бизнеса и РПЦ. Однако в правоохранительных органах не стали возбуждать уголовное дело, несмотря на многочисленные жалобы общественности", - написали росСМИ.
Отметим, ранее на одном из своих концертов Киркоров забрался на крест, чем вызвал гнев общественности.
Напомним, ранее 55-летний российский певец Филипп Киркоров, который оказался активным поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, снова попал под шквал критики.
Киркоров уехал из России и отправился в США. Очередной кадр вывел из себя подписчиков певца.
Артист приехал в город Санта-Барбара и решил похвастаться обновками. Он примерил одежду люксового бренда в цветах итальянского флага.
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