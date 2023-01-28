"После подтяжки русский язык забыл?": любимчика Путина Киркорова опозорили россияне

Уехавший из России Филипп Киркоров привел россиян в ярость одним фото.

Филипп Киркоров / соцсети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и масштабное вторжение войск Путина в нашу страну, забросали гневными сообщениями в соцсети.

С самого утра на Филиппа Киркорова обрушился гнев россиян. Стало известно, что он покинул любимую Россию, которая убивает украинцев и отправился в США.

Там он встретился с украинской Анной Асти, которая продолжает молчать о войне в стране, где родилась. Пользователей возмутил тот факт, что снимок из США с Анной Асти Киркоров подписал на иностранном языке.

"Мало хайпа? Надо больше?", "И нашим, и вашим, типичный болгарин", "После подтяжки русский язык забыл?", "Как он надоел", — высказались разъяренные фолловеры.

Стоит отметить, что Киркоров совсем недавно сделал ряд пластических операций. Фото он опубликовал в соцсети.

"Новый год. Новый я. Новый сезон 2023", - написал Киркоров.

Напомним, Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Пользователи сети были удивлены перевоплощением одиозного артиста. Многие сравнили его с Тимати и Стасом Михайловым.

Также в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.