"Сразу в репу даю": Киркоров прилюдно унизил россиянок

В России фанаткам женского пола стоит быть осторожнее с "поп-королем".

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и скандальные решения диктатора Путина, сделал скандальное заявления.

Киркоров привык к эпатажу и непростому поведению на публике. Однако оказалось, что фанаткам женского пола стоит быть осторожнее с российским "поп-королем".

По словам Киркорова, поклонницы не делают ему непристойных предложений, а если бы делали, то их ждало разочарование. Киркоров пригрозил им физической расправой.

По его словам, он уже давно не вступает в случайные связи и даже не хочет думать о таком.

"Мне боятся делать подобные предложения, потому что я же сразу в репу даю. Все непристойности, которые приписывают мне, пусть остаются на языках тех, кто об этом говорит. Мне 55 лет! Если бы я был 18-летним пацаном-девственником, то, может быть, мне бы и поступали непристойные предложения. А так в 55, поверьте, ни я себе не позволяю их кому-то делать, ни мне они не поступают", — заявил Киркоров росСМИ.

Напомним, ранее Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Пользователи сети были удивлены перевоплощением одиозного артиста. Многие сравнили его с Тимати и Стасом Михайловым.

Также в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

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