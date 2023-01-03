"Не надо пугаться какашек сверху": Киркорова опозорили в эфире телешоу

Киркоров ошалел от такой "выходки" кролика, закричал и выбросил из рук невинного зверька.

Филипп Киркоров / скриншот

Накануне Нового года российский певец Филипп Киркоров, который оказался ярым поклонником Владимира Путина и поддержал безумную войну России против Украины, опозорился на съемках телешоу.

Так, съемки новогоднего шоу закончились для путинкского Киркорова неожиданным происшествием.

Киркоров дали подержать маленького кролика, символа 2023 года, но животное нагадило на него.

Певец ошалел от такой "выходки" кролика, закричал и выбросил из рук невинного зверька.

"У меня раньше были такие ситуации: птички, например, несколько раз на меня гадили. Но я понял, что это к деньгам. Поверьте, эта примета работает. Я почти сразу после этого заключил очень серьезный контракт с известным банком и с одной корпорацией в Интернете. Это принесет мне хорошие деньги. Поэтому не надо пугаться какашек сверху!", - заявил Киркоров росСМИ.

Как ранее сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров за месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

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