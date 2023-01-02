"Совсем у Фили крышу снесло": маленькая дочь Киркорова ошарашила россиян огромными ногтями

Филлип Киркоров привел дочь на светское мероприятие. Алла-Виктория ошарашила всех внешним видом.

Дочь Киркорова Алла-Виктория / instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает диктатора Путина и войну в Украине, снова оказался в центре скандала. На этот раз его жестко раскритиковали из-за воспитания детей.

У Киркорова двое детей, которые появились на свет от суррогатной матери. Он старается давать Мартину и Алле-Виктории все необходимое. При этом артист отмечал, что он довольно строгий отец.

Киркоров часто выходит в свет вместе с детьми. Сын и дочь артиста появляются в модных дизайнерских нарядах. Певец приучает Маритина и Аллу-Викторию к дорогим брендам с детства.

Филипп признался, что его дочь стала все чаще примерять его стильные аксессуары. Больше всего девочку интересуют очки. Киркорову же ничего не жалко для нее.

"Самые крутые у меня очки, хотя дочь уже все позабирала", - в шутку заметил он.

Алла-Виктория Киркорова / скриншот

Накануне Киркоров вновь вышел на светское мероприятие в России и взял с собой дочь. Алла-Виктория появилась в яркой шубе и с огромными нарощеными ногтями.

Поклонники Киркорова в ужасе раскритиковали его.

"Зачем такой маникюр", " У ребенка такие ногти, мама дорогая. У Фили совсем крышу снесло", "Вот смотрю на вашу дочку и мне её жаль. Что из неё вырастит? Она ещё ребёнок, но уже лишена детства. Мне её жаль!!!", - пишут в сети.

Как ранее сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров за месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

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