"Высокомерная": дочь Киркорова шокировала поведением на публике из-за подарка на День Рождения

Дочь Киркорова Алла-Виктория / скриншот

Дочь российского певца Филиппа Киркорова накануне праздновала 11-летие. В день рождения дочери Киркоров, который поддержал войну в Украине и выступил за Путина, закатил пир.

Артист обожает Аллу-Викторию и не жалеет сил и денег, чтобы порадовать девочку. Однако удается это не всегда.

На одиннадцатилетие поп-король преподнес наследнице изумительные серьги из последней коллекции Louis Vuitton. И хотя счастливый отец особо отметил ценность своего подарка, Алла-Виктория лишь заявила, что "они милые". Такое видео вызвало шквал негодования в Сети.

Брат Аллы-Виктории Мартин подарил ей средства для ухода за кожей и ручку. Подарок вызвал чуть ли не ненависть именинницы. Она одарила брата таким взглядом, каким Киркоров смотрит на людей в моменты ярости или презрения.

В Сети фанаты упрекнули Киркорова в избалованности девочки.

"Девочка высокомерная, это видно. Они не нуждались ни в чем в своей жизни. Не добрая девочка выросла", "Тоже заметила это, ее сложно удивить, эмоций нет. У папы больше эмоций", - пишут в комментариях люди.

Как ранее сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров за последний месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

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