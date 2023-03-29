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Русскими деньгами поддерживает ВСУ: в РФ снова "поперли буром" на Меладзе

29 марта 2023, 12:19
В стране-агрессоре РФ заподозрили, что Валерий Меладзе может финансировать ВСУ, зарабатывая на корпоративах в РФ и концертах за рубежом.
Меладзе, флаг России
Валерий Меладзе/ коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре России местные чиновники заподозрили, что певец Валерий Меладзе может финансировать ВСУ за счет денег, заработанных на русских корпоративах и концертах для россиян за границей. Как пишут русские пропагандисты, музыканта ждут новые проверки.

Некий руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение к генпрокурору страны-агрессора Игорю Краснову. Мол, брат певца – композитор и продюсер Константин Меладзе – женат на украинской поп-певице Вере Брежневой, которая прямо осудила вторжение российской армии в Украину и разорвала все связи со страной-агрессором.

Бородин опасается, что заработанные деньги Меладзе тратит на помощь ВСУ.

видео дня

"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства в поддержку Вооруженных сил Украины", – написал он.

Какое решение принял генпрокурор страны агрессора, пропагандисты пока не сообщили.

Скандал с Валерием Меладзе

Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

К слову, сам певец публично осуждал войну, которую Путин развязал против Украины и на некоторое время покидал Россию. Но потом вернулся и снова поет на корпоративах россиян.

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