Розыск и арест: в РФ устроили "расправу" над Татьяной Лазаревой - причина

Татьяну Лазареву заочно арестовали из-за ее позиции на счет войны в Украине.

https://stars.glavred.info/rozysk-i-arest-v-rf-ustroili-raspravu-nad-tatyanoy-lazarevoy-prichina-10579754.html Ссылка скопирована

Татьяну Лазареву заочно арестовали / коллаж: Главред, фото: t.me/Lazareva_tatyiana

Стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта.

Как заявило росСМИ "Интерфакс", Лазарева осудила не только войну в Украине, но и действия диктатора Владимира Путина.

видео дня

Ведущую также объявили в розыск, а также Росфинмониторинг внес Лазареву в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Кто такая Татьяна Лазарева? Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев.

Новости шоу-бизнеса в Украине

Отметим, Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.

А также украинская певица Кристина Соловий рассказала настоящую сенсацию, назвав имя самой загадочной певицы Украины - Klavdia Petrivna, которая скрывает свое лицо.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред