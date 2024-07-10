Розыск и арест: в РФ устроили "расправу" над Татьяной Лазаревой - причина

Стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта.
Как заявило росСМИ "Интерфакс", Лазарева осудила не только войну в Украине, но и действия диктатора Владимира Путина.
Ведущую также объявили в розыск, а также Росфинмониторинг внес Лазареву в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
Кто такая Татьяна Лазарева?
Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев.
Новости шоу-бизнеса в Украине
Отметим, Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.
А также украинская певица Кристина Соловий рассказала настоящую сенсацию, назвав имя самой загадочной певицы Украины - Klavdia Petrivna, которая скрывает свое лицо.
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