"Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле

Леонид Каневский развеял все слухи о жизни Клары Новиковой.

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Леонид Каневский рассказал, чем занимается Клара Новикова / коллаж: Главред, фото: vk.com/klara_novikova

Российский ведущий Леонид Каневский, который так и не высказал свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину, рассказал, что в сети слишком много лжи о жизни юмористки Клары Новиковой. Отметим, Новикова уроженка Киева, но живет и работает в стране-террористе РФ.

В интервью российской журналистке Саше Сулим Каневский отметил, что часто видит в сети о том, что юмористка имеет проблемы со здоровьем и находится в доме престарелых.

"Фиг с маслом, она в полном порядке, замечательно себя чувствует и прекрасно играет. Замечательная артистка", — сказал ведущий.

Смотрите видео интервью Леонида Каневского:

Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

Клара Новикова - последние новости по теме

Отметим, Клара Новикова так и не поддержала Украину в борьбе против террористической России из-за российских оккупантов, которые приходят к ней на концерты.

А также Александр Морозов предложил Кларе Новиковой покинуть РФ из-за ее молчания на счет войны. Также любитель Путина отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней, поскольку не любит "непатриотов".

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