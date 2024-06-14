"Не мой размер": Дмитрий Гордон прокомментировал работу известной ведущей

Дмитрий Гордон поделился своими соображениями относительно работы телеведущих.

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Дмитрий Гордон оценил работу украинских телеведущих / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Известный украинский медиаменеджер и блогер Дмитрий Гордон высказался относительно некоторых украинских телеведущих, которые активно постят разные интервью на своих каналах.

Так, в программе на YouTube "Наедине", Гордон оценил профессионализм Рамины Эсхакзай, Славы Демина, Эммы Антонюк и Маши Ефросининой.

По словам Гордона, он увлекается Ефросининой и Поляковой и совсем не интересуется деятельностью блогеров Рамины и Антонюк.

"Рамина – не мой" size. Слава Демин – уже интереснее, что он делает, но мне кажется, что он хочет понравиться своим собеседникам, а это мне не нравится. Ефросинина очень профессионально делает свое дело. Мне нравится программа с Олей Поляковой. Многие герои Маши Ефросининой мне просто не нравятся, поэтому я не смотрю эти программы, но это очень субъективное дело", - говорит журналист.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал архивное фото себя 17-летнего с шевелюрой и удивил, как начинал журналистскую карьеру - и брал, в частности, интервью у Олега Блохина.

Ранее также с Днем всех влюбленных Бацман поздравила Гордона очень личным и знаковым фото из их общего архива. Она показала в своем блоге в Instagram снимок, которым они буквально объявили всему миру, что теперь они вместе. Этот кадр, по словам Бацман, стал первым, опубликованным ею и Гордоном, как парой. С тех пор ее чувства к мужу ничуть не ослабли.

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