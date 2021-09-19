"Ребенок мечты": Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о дочери в интервью

Наоми Кэмпбелл рассказала о своем опыте материнства / Фото Reuters

Известная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая в мае 2021 года стала мамой, впервые рассказала о своей 4-месячной дочке.

51-летняя знаменитость отметила, что ей очень повезло с ребенком.

"Я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она великолепна. Она уже очень независимая, очень умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка", — поделилась Наоми в интервью BBC HardTalk.

Знаменитость добавила, что планирует воспитать в дочери все необходимые ценности, чтобы однажды она стала сильной и независимой женщиной.

Как сообщал Главред, в мае Наоми Кэмпбелл объявила о появлении у нее ребенка. К слову, селебрити никогда не была замужем и с 2019 года не была замечена в длительных отношениях.

В Instagram Наоми показала крошечные ножки ребенка и написала трогательный пост. Однако, она так и не объяснила, родила ли она сама, провела усыновление или воспользовалась услугами суррогатной матери.

Наоми Кэмпбелл с ребенком / www.instagram.com/naomi/

В одном из интервью Кэмпбелл заявила, что пожертвовала любовью ради карьеры. Модель, у которой было множество романов, так и не смогла найти мужчину, который стал бы для нее родственной душой и смог бы ее понять.