УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Без лифчика, но сразу в трех трусах: 51-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото

17 сентября 2021, 02:32
Прослушать новость
Остановить

Наоми Кэмпбелл снялась в фотосессии для рекламной кампании новой совместной коллекции брендов Kith и Calvin Klein.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Reuters

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала кадры из фотосессии для рекламной кампании новой совместной коллекции брендов Kith и Calvin Klein.

Снимки появились в Instagram супермодели. 51-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. На одном из фото Наоми позирует топлес, при этом надев сразу трое трусов - одни поверх других. Кроме того, на модели - расстегнутые светло-голубые джинсы. Обнаженную грудь она прикрывает рукой.

Наоми Кэмпбэл
Фото instagram.com/naomi

На другом фото Кэмпбелл запечатлена в коротком белом халате на голое тело.

Фото instagram.com/naomi

Супермодель также сфотографировали в стильном костюме на голое тело.

Фото instagram.com/naomi

Публикация набрала более 120 тысяч лайков.

Реклама

Поклонники оценили внешний вид супермодели, в комментариях они написали: "Потрясающая", "Ты идеальна!", "Вау, красотка", "Прекрасные фотографии", "Икона и королева моды", "Ты все еще невероятная".

Как сообщал Главред, в мае Наоми Кэмпбелл объявила о появлении у нее ребенка. К слову, селебрити никогда не была замужем и с 2019 года не была замечена в длительных отношениях.

В Instagram Наоми показала крошечные ножки ребенка и написала трогательный пост. Однако, она так и не объяснила, родила ли она сама, провела усыновление или воспользовалась услугами суррогатной матери.

В одном из интервью Кэмпбелл заявила, что пожертвовала любовью ради карьеры. Модель, у которой было множество романов, так и не смогла найти мужчину, который стал бы для нее родственной душой и смог бы ее понять.

viber
Наоми Кэмпбелл новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Без лифчика, но сразу в трех трусах: 51-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в АртекеВсплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке Удар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябреУдар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре В Азовском море размножается хищник, опаснее медузВ Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организмаЦвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма

Последние новости

03:05

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

03:02

В США создали назальную вакцину против коронавируса Видео

02:32

Без лифчика, но сразу в трех трусах: 51-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото

02:30

Громкий скандал в Черкассах: учеников заставляли работать в поле

01:55

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

Реклама
01:06

Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине Видео

00:55

Носит ли "повелитель волчиц" обручалку: Полякова рассекретила Винника

00:20

Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Видео

16 сентября, четверг
23:54

Ани Лорак на вечеринке в Москве обнималась с Киркоровым, ей напомнили о скандале

23:27

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник Видео

23:13

"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

22:44

Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ Видео

22:30

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60% Видео

22:23

В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу Видео

22:20

Мощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробности

21:46

Специи и травы, которые помогают похудеть: пять помощников Видео

21:35

Жуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой

21:15

В строительстве знаменитого Oculus в Нью-Йорке использовалась сталь украинской компании

21:11

В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

21:10

Украшений на 10 миллионов: Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы Видео

Реклама
21:04

Планировал расправиться с ним давно: отец-убийца 3-летнего Алеши из Сум "объяснил" свой поступок

20:37

Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

20:24

Новая напасть: Волынь атакуют опасные бабочки, в регионе ввели карантин Видео

20:13

Встреча Байдена и Путина с запуском СП-2 – это удар по Европе: Польша позвала Украину в союз 9 стран

20:08

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

19:57

МакSим рассказала о своих видениях во время клинической смерти Видео

19:30

В Житомире на заводе взорвалась огромная бочка, есть пострадавшие

19:09

В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

18:54

"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19 Видео

18:35

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

18:26

За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

18:24

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса мнение

17:59

Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

17:57

Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

17:53

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

17:33

С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

17:23

Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке Видео

17:14

Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака Видео

17:11

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

17:02

Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября Видео

Реклама
16:59

"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

16:49

Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

16:31

Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

16:26

В КГГА рассказали, введут ли в Киеве жесткий карантин Видео

16:23

Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

15:54

"Это не военные действия": Потап рассказал, как Каменских относится к его бывшей жене Видео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для защиты дорог "Большой стройки" - эксперт

15:47

На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

15:44

"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

15:44

Украинцы сталкиваются с рисками из-за работы за рубежом - эксперты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять