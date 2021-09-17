Без лифчика, но сразу в трех трусах: 51-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото

Наоми Кэмпбелл / Reuters

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала кадры из фотосессии для рекламной кампании новой совместной коллекции брендов Kith и Calvin Klein.

Снимки появились в Instagram супермодели. 51-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. На одном из фото Наоми позирует топлес, при этом надев сразу трое трусов - одни поверх других. Кроме того, на модели - расстегнутые светло-голубые джинсы. Обнаженную грудь она прикрывает рукой.

Фото instagram.com/naomi

На другом фото Кэмпбелл запечатлена в коротком белом халате на голое тело.

Фото instagram.com/naomi

Супермодель также сфотографировали в стильном костюме на голое тело.

Фото instagram.com/naomi

Публикация набрала более 120 тысяч лайков.

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Поклонники оценили внешний вид супермодели, в комментариях они написали: "Потрясающая", "Ты идеальна!", "Вау, красотка", "Прекрасные фотографии", "Икона и королева моды", "Ты все еще невероятная".

Как сообщал Главред, в мае Наоми Кэмпбелл объявила о появлении у нее ребенка. К слову, селебрити никогда не была замужем и с 2019 года не была замечена в длительных отношениях.

В Instagram Наоми показала крошечные ножки ребенка и написала трогательный пост. Однако, она так и не объяснила, родила ли она сама, провела усыновление или воспользовалась услугами суррогатной матери.

В одном из интервью Кэмпбелл заявила, что пожертвовала любовью ради карьеры. Модель, у которой было множество романов, так и не смогла найти мужчину, который стал бы для нее родственной душой и смог бы ее понять.