Разорвала договоренности: Кристина Орбакайте отказалась выступать с российским певцом-путинистом

Орбакайте удивила поступком на концерте.

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Кристина Орбакайте не захотела выступать с артистом-путинистом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из РФ жить в США и недавно объявила о том, что больше не будет выступать в стране-оккупанте, отказалась петь дуэтом с певцом-путинистом Авраамом Руссо в Дубае.

Как сообщают росСМИ, на одном из корпоративов Орбакайте должна была спеть песни "Просто любить тебя", "Любовь, которой больше нет" с Руссо, но нарушила договоренности и исполнила хиты сама.

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"На корпоративе выяснилось, что концертный директор дочери Примадонны не согласовал с ней песни с Руссо. В итоге Орбакайте наотрез отказалась их петь. Дуэтные композиции звезда исполнила в одиночку. Несмотря на недовольство организаторов вечеринки, артистка получила полный гонорар в размере 5 млн рублей. Авраам за заграничные выступления берет гораздо меньше — около 1,8 млн рублей", - написали пропагандисты.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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