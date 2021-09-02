Располневшую Ани Лорак поймали на использовании фотошопа

Ани Лорак переборщила с фотошоп / instagram.com/anilorak/

Ани Лорак решила приукрасить себя на фото с Филиппом Киркоровым - так, она воспользовалась фотошопом и сделала себя стройней, но это же фото опубликовал Киркоров только без фотошопа.

Данные снимки артисты выставили в Instagram.

Певица убрала лишний вес на фото не только на руках и туловище, но и на щеках, подчеркнув свой подбородок. Также она поигралась с цветом, и сделала кожу более загорелой.

На фотографии, которую опубликовал Киркоров, можно увидеть реальную Ани Лорак без фотошопа.

Ранее Главред писал о том, что певица Ани Лорак и певец Сергей Лазарев неожиданно выпустили свою первую коллаблрацию - песню Не отпускай, которая вышла раньше, который стал доступен с 27 августа.

Премьера совместной композиции состоялась на закрытии международного музыкального фестиваля Новая волна 2021, а уже сегодня релиз доступен на всех цифровых площадках.