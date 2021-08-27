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Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе выпустили совместную песню Не отпускай

27 августа 2021, 14:25

Лорак и Лазарев поддались на уговоры фанатов, которые не один год просили у них записать дует.

Ани Лорак и Сергей Лазарев
Ани Лорак и Сергей Лазарев / Пресс-служба

Певица Ани Лорак и певец Сергей Лазарев неожиданно выпустили свою первую коллаблрацию - песню Не отпускай, которая вышла раньше, который стал доступен с 27 августа.

Премьера совместной композиции состоялась на закрытии международного музыкального фестиваля Новая волна 2021, а уже сегодня релиз доступен на всех цифровых площадках.

Армия поклонников двух артистов много лет мечтала услышать симбиоз голосов своих кумиров, о чём постоянно просили в социальных сетях.

"Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!", - заявила Ани Лорак.

Ани Лорак и Сергей Лазарев
Ани Лорак и Сергей Лазарев / пресс-служба

До этого Ани Лорак и Сергей Лазарев не единожды радовали фанатов совместными выходами на сцену, но на этот раз впервые представили студийный лирический трек, который готовили на протяжении трёх месяцев.

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Песня Не отпускай пронизана разными чувствами: любовью, страхом расставания, прощением. Но лейтмотив композиции един – не отпускать свою любовь, во что бы то ни стало.

"Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдёт отклик в каждом сердце", - сказал Сергей Лазарев.

Напомним, что поклонники уже не один год просили Лорак и Лазарева выпустить совместный трек - их общие выступления всех очень волновали.

А когда Ани Лорак развелась со своим мужем, то ее даже пытались шипперить с Лазаревым (шипперинг - когда фанаты приписывают роман любимым селебрити).

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