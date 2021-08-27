Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе выпустили совместную песню Не отпускай

Ани Лорак и Сергей Лазарев / Пресс-служба

Певица Ани Лорак и певец Сергей Лазарев неожиданно выпустили свою первую коллаблрацию - песню Не отпускай, которая вышла раньше, который стал доступен с 27 августа.

Премьера совместной композиции состоялась на закрытии международного музыкального фестиваля Новая волна 2021, а уже сегодня релиз доступен на всех цифровых площадках.

Армия поклонников двух артистов много лет мечтала услышать симбиоз голосов своих кумиров, о чём постоянно просили в социальных сетях.

"Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!", - заявила Ани Лорак.

Ани Лорак и Сергей Лазарев / пресс-служба

До этого Ани Лорак и Сергей Лазарев не единожды радовали фанатов совместными выходами на сцену, но на этот раз впервые представили студийный лирический трек, который готовили на протяжении трёх месяцев.

Реклама

Песня Не отпускай пронизана разными чувствами: любовью, страхом расставания, прощением. Но лейтмотив композиции един – не отпускать свою любовь, во что бы то ни стало.

"Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдёт отклик в каждом сердце", - сказал Сергей Лазарев.

Напомним, что поклонники уже не один год просили Лорак и Лазарева выпустить совместный трек - их общие выступления всех очень волновали.

А когда Ани Лорак развелась со своим мужем, то ее даже пытались шипперить с Лазаревым (шипперинг - когда фанаты приписывают роман любимым селебрити).