Путинст Маршал мечтает воевать против украинцев: "Я не могу воспринимать Украину, как государство!"

Себя престарелый пропагандист считает воином, а вот сына призывного возраста стыдливо "отмазал" от призыва.

Александр Маршал рвался на фронт воевать против украинцев / Скриншот

Певец Александр Маршал настолько поддерживает войну в Украине (стране, которая раскрыла его, как артиста, и дала путевку в большой шоубиз) и геноцид украинцев, что готов в свои 65 лет самостоятельно идти воевать.

В его возрасте уже непонятно: это старческие изменения мозга, или же артист и вправду настолько зазомбирован, что его лексикон сплошь состоит из пропагандистских лозунгов и нарративов. В недавнем интервью Маршал рассказал, что сам просился на фронт, воевать с украинцами, и напрочь отказался воспринимать Украину независимым государством. "Я не могу воспринимать Украину, как государство. Это союзная республика!" - с безумной улыбкой воскликнул певец.

И хоть он не упустил возможность похвалиться связями в правительственной верхушке, и знанием засекреченных данных, разумного ответа о том, почему рф напала на нашу страну, он выдавить не смог. Зато, как по бумажке, выпалил фразы из карманной методички пропагандиста: "Я считаю, что фашистской свастики, и даже этой идеологии, мысли об этом, не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали "операцию", то они бы сто пудов ударили, они к этому готовились".

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Маршал признается - воевать его не пустили, но уберечь оккупантов от его музицирований не смог даже кремль: певец катается по горячим точкам и достает всех своей псевдопомощью.

"Я обращался к знакомым по поводу мобилизации. Они говорят: "Тебе 65. Сиди и разберемся без тебя. Хотел пойти... Я же воин! Я служил три года в советской армии. Для меня это - святая обязанность. Потому что я родился в этой стране, а эти ребята на передовой - мои сыновья, мои дети. Ну как я могу по-другому?" - вдохновленно несет ерунду Александр Маршал.

К слову, его единственный сын Артем сейчас призывного возраста (25 лет), но имеет "отвод", якобы из-за тяжелой травмы, которую перенес в прошлом. На вопрос, почему же весь такой идейный парень все еще не на фронте, Маршал уклончиво ответил, что парень непременно пойдет. Но если придет повестка.

Напомним, российский актер Артур Смольянинов, который еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину, заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

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