Путинистка и предательница Украины, безвкусая и безголосая певица Наташа Королева женила своего единственного сына Архипа, которого она родила от "офицера"-стриптизера по кличке Тарзан.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, ее сын пошел по стопам матери и женился на беззубой стриптизерше по имени Мелисса. В сети ни раз обсуждали то, что в "звездной семье" у молодой жены отсутствуют передние зубы.
Комментаторы ни раз высмеивали Королеву и то, что та не может вставить зубы будущей невестке.
Что ж, к свадьбе Королева таки раскошелилась и вставила зубы новой семейной стриптизерше Мелиссе.
Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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