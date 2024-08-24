Путинистка Королева раскошелилась, чтобы невестка-стриптизерша не позорила семью

Наташа Королева стала счастливой свекровью невестки-стриптизерши.

https://stars.glavred.info/putinistka-koroleva-raskoshelilas-chtoby-nevestka-striptizersha-ne-pozorila-semyu-10591349.html Ссылка скопирована

Наташа Королева раскошелилась на зубы для невестки/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Путинистка и предательница Украины, безвкусая и безголосая певица Наташа Королева женила своего единственного сына Архипа, которого она родила от "офицера"-стриптизера по кличке Тарзан.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, ее сын пошел по стопам матери и женился на беззубой стриптизерше по имени Мелисса. В сети ни раз обсуждали то, что в "звездной семье" у молодой жены отсутствуют передние зубы.

Комментаторы ни раз высмеивали Королеву и то, что та не может вставить зубы будущей невестке.

видео дня

Путинистка Королева вставит зубы невестке / Фото 7дней

Что ж, к свадьбе Королева таки раскошелилась и вставила зубы новой семейной стриптизерше Мелиссе.

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред