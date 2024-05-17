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Предательница Наташа Королева срочно покинула Москву вместе с мужем - причина

Элина Чигис
17 мая 2024, 04:30
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Предательница Наташа Королева покинула Москву после того, как ее выступление в Кремле вырезали с эфира.
Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева уехала в санаторий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, но предала родную страну и живет в стране-оккупанте России, уехала Кавказские Минеральные Воды и взяла с собой мужа ярого поклонника диктатора Путина Сергея Глушко.

Как сообщают росСМИ, супруги остановились в санатории, где помогают с пищеварительной системой, легкими, сердцем, а также стрессами.

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Все это случилось после того, как выступление певицы вырезали из эфира сразу двух концертов в Кремле. Предательница расстроилась и совсем не ожидала такого поворота событий. При этом она на потеху террористам вышла на сцену с георгиевской лентой на груди.

Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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Отметим, Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

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