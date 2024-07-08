Появились фотографии беременной Марго Робби - СМИ

Опубликовали новые фотографии Марго Робби, из-за которых ее подозревают в беременности.

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Марго Робби беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/margotrobbieofficial/

Голливудская актриса и исполнительница главной роли нашумевшего фильма "Барби" Марго Робби, вероятно, скоро станет мамой. Отметим, звезда замужем за режиссером Томом Акерли.

В сети опубликовали несколько фото, на которых трудно не заметить округлившийся животик актрисы.

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Марго сейчас находится в Италии на отдыхе и ее сфотографировали, когда она садилась в лодку вместе с мужем. Актриса была одета в укороченную футболку, поэтому трудно не заметить изменения в фигуре звезды.

После этих снимков в сети еще больше убедились, что Робби ждет первенца, но представители пары пока еще не комментировали новость.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj — 21 (@21metgala) July 7, 2024

Кто такая Марго Робби? Марго Робби — австралийская актриса и продюсер. Имеет многочисленные награды и номинации, включая номинации на три "Оскара", шести премий Британской киноакадемии и четыре "Золотых глобуса". В 2017 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time. В 2019 году была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes.

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