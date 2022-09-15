Потап вернулся в Украину и рассказал, что у него случилось с лицом

Потап / УНИАН

Известный украинский рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) вернулся в Украину из-за границы и лично рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" о своих проблемах со здоровьем.

Как говорит Потап, сперва он перенес COVID-19, потом – отит (воспаление ушного канала), а затем ‒ синдром Рэмзи-Ханта (паралич лица и нервов). Ту самую болезнь, от которой страдает Джастин Бибер.

"Это такая тяжелая штука. Но я смотрел на воюющих ребят и понимал ‒ какой паралич, о чем говорить?", ‒ подчеркнул рэпер.

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Артист также в студии "Сніданку з 1+1" рассказал, что все эти полгода много работал за границей ‒ от Польши до Латинской Америки. Его команда давала благотворительные концерты на нужды Украины, охваченной войной.

По словам Потапа, ему удалось собрать сумму в районе 100 млн гривен.

"Уже пора вернуться, потому что надо поддерживать Украину в культурном плане", ‒ подытожил Алексей.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

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