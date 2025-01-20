Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Последняя глава": один из сотрудников покидает группу The Hardkiss

Марина Фурман
20 января 2025, 17:19
30
Причины увольнения мужчина называть не стал.
Хардкисс
Пиар-менеджер The Hardkiss поблагодарил команду за работу / Коллаж: Главред, фото: instagram/the_hardkiss, instagram/egor.kiryanov

Кратко:

  • Пиар-менеджер The Hardkiss прекратил работу с коллективом
  • Юлия Санина пока что не комментировала увольнение мужчины
  • История The Hardkiss начинает писать свою последнюю главу

В понедельник, 20 января, пиар-менеджер украинской группы The Hardkiss Егор Кирьянов сообщил, что прекращает работу с коллективом. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram.

Причины увольнения мужчина называть не стал.

видео дня

"Друзья, я больше не работаю с The Hardkiss. Спасибо команде, спасибо друзьям-слушателям, спасибо всем партнерам! Это была интересная история, которая длилась более 12 лет. Немножко передохну, а потом буду лететь дальше", - написал он.

'Последняя глава': один из сотрудников покидает группу The Hardkiss
Скриншот сообщения Кирьянова

Фронтвумен группы Юлия Санина пока не комментировала заявления пиар-менеджера.

Впоследствии в редакции "Музвар" прокомментировали увольнение Кирьянова и предположили, что речь идет о "последнем главе группы".

"Именно Егор был с группой с начала их карьеры, когда музыканты выступали еще в маленьких киевских клубах. Ну что, вероятнее всего, история The Hardkiss начинает писать свою последнюю главу", - говорится в сообщении.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости по теме

Как писал Главред, у украинского актера и основателя театра "Крик" Михаила Мельника родился третий ребенок. 17 января на свет появился мальчик, которого назвали в честь отца. Актер признался, что появление еще одного малыша было его давней мечтой - его старшие дети, сын Ростислав и дочь Марта, уже совсем взрослые.

Кроме того, украинская артистка София Ротару поделилась с подписчиками редким фото, которое ранее практически не появлялось в Сети. Публикация была посвящена ее покойному мужу. Артистка не стала подписывать кадр из семейных архивов, а лишь оставила эмодзи разбитого сердца.

Читайте также:

Кто такая Юлия Санина?

Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Участвовала в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса "Евровидение", который состоялся в Ливерпуле, Великобритания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес THE HARDKISS новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Инаугурация Трампа: где смотреть видеотрансляцию с переводом

Инаугурация Трампа: где смотреть видеотрансляцию с переводом

18:00Мир
ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

17:18Украина
Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу

Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу

16:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Гороскоп на завтра 21 января: Весам - хорошая новость, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 21 января: Весам - хорошая новость, Скорпионам - сюрприз

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявление

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявление

"Глупенький": Камалия поставила на место Соломку, который назвал ее бездарной

"Глупенький": Камалия поставила на место Соломку, который назвал ее бездарной

Последние новости

17:31

"Уберите этого психа": названо условие переговоров между США и РФ по Украине

17:19

"Последняя глава": один из сотрудников покидает группу The Hardkiss

17:18

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

17:16

Важнее, чем кажется: 5 инструментов, которые всегда должны быть в авто

17:15

Пушки заглохнут или рванут с новой силой: что будет с фронтом после инаугурации

Инаугурация Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонииИнаугурация Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии
17:01

Нужно всего 2 ингредиента: как отмыть сиденье унитаза от желтых пятен

16:51

Массовое дезертирство: задержан командир 155-й бригады ВСУ

16:46

Чем отличаются картинки: только человек с "орлиным зрением" найдет 2 отличия

16:36

Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу

Реклама
16:35

Дом с джакузи, бассейном и персоналом: как живет украинская 21-летняя блогерша

16:27

Эффект Иванки: в Сети призывают к бойкоту бренда, который одевал Трамп-младшуюВидео

16:24

Сколько варить перепелиные яйца, чтобы желток был идеальным: инструкция

16:20

Как бороться с плесенью в доме: эффективный способ

16:13

Удар в тылу врага: уничтожен перевозивший военные грузы локомотив РФВидео

16:12

Сразу несколько магнитных бурь будут трясти Землю: ученые сказали, когда ждать

15:59

"Масштабная волна перемен": СМИ опубликовали часть речи Трампа на инаугурации

15:55

Не только подкова: самые сильные обереги для дома от семейных невзгод

15:51

Переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу: условие

15:21

США могут ударить по РФ: эксперт назвал сценарий окончания войны при Трампе

15:20

Самый полезный салат: не нужно ничего варить и жарить - простой рецепт

Реклама
15:20

Билли Рэй Сайрус и не только: кто из звезд выступит на инаугурации Трампа

15:19

Провал обороны на Харьковщине в 2024 году: СБУ задержало двух генералов ВСУ

15:15

Почему в морозилке намерзает лед: 3 правила, которые спасут технику

14:55

У Порошенко попали в скандал: признали Севастополь российским, чтобы сохранить завод в Крыму - СМИ

14:46

Выручит средство, которое стоит копейки: как избавиться от затхлого запаха в домеВидео

14:40

Угроза для большого города: оккупанты приближаются к границе с Днепропетровщиной

14:29

Сердце разбито: София Ротару вышла на связь с поклонниками

14:29

Будет сиять: как легко очистить чайник от накипи - действенный лайфхак

14:26

"Надо браться за ум": нардеп объяснил, мобилизуют ли 18-летних после БОВП

14:25

"Путин будет быковать, когда его нагнет Трамп" - эксперт

13:47

Многие водители не обращали внимание: зачем нужна кнопка на ремнях безопасности

13:45

Известный 67-летний украинский актер в третий раз стал отцом

13:40

Изуродованное тело женщины нашли в автомобиле известного российского актера

13:35

"Россиянам придется бежать": сценарий Трампа может означать проигрыш РФ - ЗагороднийВидео

13:22

Украинские десантники уничтожили и заставили бежать россиян на бронетехнике

13:12

"Я уже убежден": друг Тиммы рассказал, кто мог убить баскетболиста

12:57

Процесс может затянуться на годы: в ВСУ оценили возможные переговоры с РФ

12:46

Трамп на пороге президентства: появилась программа инаугурации

12:40

Фицо просят уйти в отставку из-за агрессии к Зеленскому и другим политикам

12:31

В Украине резко ударит +9 градусов: в каких областях будет теплее всего

Реклама
12:10

"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

12:03

"А я им зачем": жена Остапчука рассказала, общается ли она с детьми мужа

11:54

Оккупанты взялись за ЗАЭС: враг планирует опасные действия - Андрющенко

11:52

"Не знал, против кого воюем": пленный солдат КНДР признался, как попал на войнуВидео

11:46

В Киеве предотвратили убийство заместителя главы Минздрава

11:40

Не мирное соглашение, а капитуляция: сможет ли Трамп закончить войну в Украине

11:33

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийВидео

11:22

Разгромила россиянку: Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open-2025

11:22

Только один хочет результата: чего ожидают Путин и Трамп от встречи - Портников

11:07

Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела: что произошло

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять