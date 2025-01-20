'Последняя глава': один из сотрудников покидает группу The Hardkiss

Причины увольнения мужчина называть не стал.

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Пиар-менеджер The Hardkiss поблагодарил команду за работу / Коллаж: Главред, фото: instagram/the_hardkiss, instagram/egor.kiryanov

Кратко:

Пиар-менеджер The Hardkiss прекратил работу с коллективом

Юлия Санина пока что не комментировала увольнение мужчины

История The Hardkiss начинает писать свою последнюю главу

В понедельник, 20 января, пиар-менеджер украинской группы The Hardkiss Егор Кирьянов сообщил, что прекращает работу с коллективом. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram.

Причины увольнения мужчина называть не стал.

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"Друзья, я больше не работаю с The Hardkiss. Спасибо команде, спасибо друзьям-слушателям, спасибо всем партнерам! Это была интересная история, которая длилась более 12 лет. Немножко передохну, а потом буду лететь дальше", - написал он.

Скриншот сообщения Кирьянова

Фронтвумен группы Юлия Санина пока не комментировала заявления пиар-менеджера.

Впоследствии в редакции "Музвар" прокомментировали увольнение Кирьянова и предположили, что речь идет о "последнем главе группы".

"Именно Егор был с группой с начала их карьеры, когда музыканты выступали еще в маленьких киевских клубах. Ну что, вероятнее всего, история The Hardkiss начинает писать свою последнюю главу", - говорится в сообщении.

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Как писал Главред, у украинского актера и основателя театра "Крик" Михаила Мельника родился третий ребенок. 17 января на свет появился мальчик, которого назвали в честь отца. Актер признался, что появление еще одного малыша было его давней мечтой - его старшие дети, сын Ростислав и дочь Марта, уже совсем взрослые.

Кроме того, украинская артистка София Ротару поделилась с подписчиками редким фото, которое ранее практически не появлялось в Сети. Публикация была посвящена ее покойному мужу. Артистка не стала подписывать кадр из семейных архивов, а лишь оставила эмодзи разбитого сердца.

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Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Участвовала в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса "Евровидение", который состоялся в Ливерпуле, Великобритания.

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