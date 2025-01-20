'Последняя глава': один из сотрудников покидает группу The Hardkiss

Кратко:
- Пиар-менеджер The Hardkiss прекратил работу с коллективом
- Юлия Санина пока что не комментировала увольнение мужчины
- История The Hardkiss начинает писать свою последнюю главу
В понедельник, 20 января, пиар-менеджер украинской группы The Hardkiss Егор Кирьянов сообщил, что прекращает работу с коллективом. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram.
Причины увольнения мужчина называть не стал.
"Друзья, я больше не работаю с The Hardkiss. Спасибо команде, спасибо друзьям-слушателям, спасибо всем партнерам! Это была интересная история, которая длилась более 12 лет. Немножко передохну, а потом буду лететь дальше", - написал он.
Фронтвумен группы Юлия Санина пока не комментировала заявления пиар-менеджера.
Впоследствии в редакции "Музвар" прокомментировали увольнение Кирьянова и предположили, что речь идет о "последнем главе группы".
"Именно Егор был с группой с начала их карьеры, когда музыканты выступали еще в маленьких киевских клубах. Ну что, вероятнее всего, история The Hardkiss начинает писать свою последнюю главу", - говорится в сообщении.
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Кто такая Юлия Санина?
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Участвовала в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса "Евровидение", который состоялся в Ливерпуле, Великобритания.
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