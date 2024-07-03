Фронтвумен The Hardkiss показала трогательный "подарок" от фанатки

Вопреки тому, что популярная украинская группа The Hardkiss сейчас, похоже, переживает не лучшие времена, ее поклонники по-прежнему продолжают вдохновляться ее творчеством.
Проявлениями признательности поклонников с большим удовольствием в своем блоге в Instagram делится фронтвумен коллектива Юлия Санина. Так недавно в сторис она опубликовала фото фанатки по имени Оксана.
Девушка на лопатке сделала татуировку в виде маяка с цитатой из песни The Hardkiss "Маяк". "В темном море мы не одни", - гласит надпись, которую поклонница группы сделала в качестве подарка-напоминания.
Впрочем, и для самого коллектива "Маяк" имеет символическое значение. Этим треком Юлия Санина открывала Евровидение-2023 в Ливерпуле, которое проводилось от имени Украины. Для певицы музыкальный конкурс стал большим международным дебютом в качестве ведущей.
Кто такая Юлия Санина?
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.
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Ранее стало известно, что дети Джамалы вернулись жить в Украину. Сыновья певицы с начала полномасштабной войны жили сперва в Турции, затем - в Польше, из-за чего их звездной маме приходилось несладко.
Также Jerry Heil и alyona alyona назвали, кто бы мог представить Украину на Евровидении в 2025 году. Примечательно, но мнения у артисток в этом вопросе разошлись.
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