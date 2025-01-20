Билли Рэй Сайрус и не только: кто из звезд выступит на инаугурации Трампа

Запланированы выступления артистов различных музыкальных жанров.

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Появился перечень звезд, которые выступят на торжественном мероприятии / Коллаж: Главред, фото: instagram/realdonaldtrump, instagram/billyraycyrus

Вы узнаете:

Когда состоится инаугурация Дональда Трампа

Кто из знаменитостей выступит на церемонии

В понедельник, 20 января, состоится церемония инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. В издании CNN обнародовали перечень звезд, которые выступят на торжественном мероприятии.

В частности, в список попавших в перечень приглашенных звезд вошли артисты разных музыкальных жанров.

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Например, на церемонии выступит Кэрри Андервуд, она исполнит песню "America the Beautiful" .

Андервуд заявила, что для нее большая честь получить приглашение.

"Я люблю нашу страну и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и стать небольшой частью этого исторического события. Для меня большая честь ответить на призыв в то время, когда мы все должны объединиться...", - сказала артистка.

Также запланированы выступления других артистов:

на победном митинге Трампа выступят Кид Рок, Village People, Билли Рэй Сайрус, Ли Гринвуд и маршевый оркестр университета Свободы;

Джейсон Олдин и рэпер Нелли выступят на Liberty Ball;

на Liberty Ball будут петь Джейсон Олдин и рэпер Нелли, а на балу Главнокомандующих будут выступать кантри-исполнители - группа Rascal Flatts и певец Паркер МакКоллум.

Кроме того, запланировано выступление певца Гевина Дегро, который сыграет песню Starlight Ball.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

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