Билли Рэй Сайрус и не только: кто из звезд выступит на инаугурации Трампа

Вы узнаете:
- Когда состоится инаугурация Дональда Трампа
- Кто из знаменитостей выступит на церемонии
В понедельник, 20 января, состоится церемония инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. В издании CNN обнародовали перечень звезд, которые выступят на торжественном мероприятии.
В частности, в список попавших в перечень приглашенных звезд вошли артисты разных музыкальных жанров.
Например, на церемонии выступит Кэрри Андервуд, она исполнит песню "America the Beautiful" .
Андервуд заявила, что для нее большая честь получить приглашение.
"Я люблю нашу страну и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и стать небольшой частью этого исторического события. Для меня большая честь ответить на призыв в то время, когда мы все должны объединиться...", - сказала артистка.
Также запланированы выступления других артистов:
- на победном митинге Трампа выступят Кид Рок, Village People, Билли Рэй Сайрус, Ли Гринвуд и маршевый оркестр университета Свободы;
- Джейсон Олдин и рэпер Нелли выступят на Liberty Ball;
- на Liberty Ball будут петь Джейсон Олдин и рэпер Нелли, а на балу Главнокомандующих будут выступать кантри-исполнители - группа Rascal Flatts и певец Паркер МакКоллум.
Кроме того, запланировано выступление певца Гевина Дегро, который сыграет песню Starlight Ball.
Супруги Трамп - новости по теме
Как писал Главред, бывшая модель Мелания Трамп с высокой долей вероятности не будет жить в Белом доме с мужем на постоянной основе. Стремление миссис Трамп к автономии от своего мужа называют переосмыслением роли первой леди США.
Недавно новоизбранный американский президент Дональд Трамп перед новым приходом в Белый дом решил изменить свою прическу. Он подстриг свои длинные волосы на затылке. В новом образе, с короткой стрижкой, он появился в своем гольф-клубе Trump International в Вест-Палм-Бич.
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Кто такая Мелания Трамп?
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 до 2021 года, и с 2025 года как жена Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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