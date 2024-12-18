Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованы

Коротко о главном:
- Трамп кардинально сменил прическу
- Почему американцы считают его прическу знаком "стабильности"
В Америке считают, что прическа Дональда Трампа стала его фирменным знаком, а также часто причиной насмешек. После того, как он недавно сменил стрижку, у многих возникло недоумение такому шагу.
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп перед новым приходом в Белый дом решил сменить свою прическу. Он подстриг свои длинные волосы на затылке. В новом образе, с короткой стрижкой, он появился в своем гольф-клубе Trump International в Вест-Палм-Бич, пишет Newsweek.
На кадрах, опубликованных в Сети достаточно заметно, что волосы Трампа стали слишком короткими, чем обычно.
Смотрите видео о том, как Трамп обновил свой образ:
В Сети начали активно обсуждать смену образа президента США Дональда Трампа, ведь считалось, что его прическа - это знак стабильности.
Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!!! TRUMP-VANCE 2024!!! #MAGA#donaldtrump#trump2024#palmbeach#florida@realdonaldtrump@teamtrump@trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @trumpgolf@whitehouse45 ?:... pic.twitter.com/B4asbHZoJ0- Michael Solakiewicz (@michaelsolakie) 18 декабря 2024 года
Дональд Трамп - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп намекнул, что в случае своей победы депортирует принца Гарри из США. Новоизбранный президент предположил, что член королевской семьи не получит "особых привилегий", если он соврет о своем употреблении наркотиков.
Стала известна история любви Дональда и Мелании Трамп. Свадьба Дональда и Мелании Трамп состоялась 22 января 2005 года в Мар-а-Ларго, частной резиденции политика. В марте 2006 года будущая первая леди подарила Трампу сына по имени Бэррон.
Тейлор Свифт тонко потроллила Дональда Трампа. 34-летняя Свифт подписала свой пост "Бездетная кошатница" - отсылка к выражению, которое использовал напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Вэнс, республиканец из Огайо, для описания женщин, у которых нет детей
Больше интересных новостей:
- Жена Дональда Трампа посадила его на диету
- СМИ узнали, почему у Трампа постоянно меняется цвет волос
- "Заработала много денег благодаря мне": путинист Трамп набросился на Тейлор Свифт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред