Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованы

Дональд Трамп решил сменить свою прическу - что это может означать.

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Почему Трамп сменил прическу / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Коротко о главном:

Трамп кардинально сменил прическу

Почему американцы считают его прическу знаком "стабильности"

В Америке считают, что прическа Дональда Трампа стала его фирменным знаком, а также часто причиной насмешек. После того, как он недавно сменил стрижку, у многих возникло недоумение такому шагу.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп перед новым приходом в Белый дом решил сменить свою прическу. Он подстриг свои длинные волосы на затылке. В новом образе, с короткой стрижкой, он появился в своем гольф-клубе Trump International в Вест-Палм-Бич, пишет Newsweek.

видео дня

На кадрах, опубликованных в Сети достаточно заметно, что волосы Трампа стали слишком короткими, чем обычно.

Трамп изменил прическу / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как Трамп обновил свой образ:

В Сети начали активно обсуждать смену образа президента США Дональда Трампа, ведь считалось, что его прическа - это знак стабильности.

Дональд Трамп - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп намекнул, что в случае своей победы депортирует принца Гарри из США. Новоизбранный президент предположил, что член королевской семьи не получит "особых привилегий", если он соврет о своем употреблении наркотиков.

Стала известна история любви Дональда и Мелании Трамп. Свадьба Дональда и Мелании Трамп состоялась 22 января 2005 года в Мар-а-Ларго, частной резиденции политика. В марте 2006 года будущая первая леди подарила Трампу сына по имени Бэррон.

Тейлор Свифт тонко потроллила Дональда Трампа. 34-летняя Свифт подписала свой пост "Бездетная кошатница" - отсылка к выражению, которое использовал напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Вэнс, республиканец из Огайо, для описания женщин, у которых нет детей

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