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Когда Донни встретил Мэл: история любви Дональда и Мелании Трамп

Анна Подгорная
7 ноября 2024, 01:30
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За 26 лет вместе 45 и 47 президент США и его первая леди пережили многое.
Дональд Трамп, Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп - история отношений Дональда Трампа и Мелании / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое изложение:

  • Дональд и Мелания Трамп познакомились в 1998 году, в 2005 - сыграли свадьбу
  • Год спустя Мелания родила бизнесмену его пятого ребенка
  • Трампы вместе 26 лет, 20 из которых - в официальном браке

22 января 2025 года, через два дня после инаугурации, 47-президент США Дональд Трамп отметит со своей первой Леди Меланией Трамп 20 лет со дня свадьбы. Для политика это - третий и самый продолжительный брак, который подарил ему пятого ребенка.

Дональд Трамп и Мелания Кнавс (девичья фамилия первой леди США - прим. редактора) познакомились в 1998 году на вечеринке во время Недели моды в Нью-Йорке. Перспективную модель представил бизнесмену ее агент Паоло Дзамолли, сообщает The New York Times.

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На тот момент Трамп только расстался со своей женой Марлой Мейплз, а на вечеринку пришел в компании другой модели - Селины Милдефарт. Тем не менее Дональд попросил у Мелании ее номер телефона, но она отказала, так как тот уже был с парой. Кнавс решила проверить серьезность намерений Трампа - если он даст ей номер своего офиса, значит в отношениях он не заинтересован. Но он дал ей все возможные номера, в том числе и от личных резиденций в Нью-Йорке и Флориде.

Через несколько дней после их первой встречи, Мелания позвонила будущему мужу, пораженная его энергичностью. Так завязались их отношения. В 2000-ом году, когда Дональд Трамп предпринял свою первую попытку пробиться на пост президента США, пара ненадолго расставалась. Воссоединение произошло, когда бизнесмен досрочно вышел из предвыборной гонки.

Трамп и Кнавс стали жить вместе в 2002 году в Трамп-Тауэр, а в апреле 2004 года Дональд сделал Мелании предложение руки и сердца по дороге на вечеринку Met Gala. Бизнесмен отмечал, что его третья жена никогда не настаивала на официальном браке, и абсолютно безропотно подписала брачный контракт.

Свадьба Дональда и Мелании Трамп состоялась 22 января 2005 года в Мар-а-Ларго, частной резиденции политика. В марте 2006 года будущая первая леди подарила Трампу сына по имен Бэррон.

Кто такая Мелания Трамп?

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Дональд Трамп - последние новости:

Напомним, как сообщал Главред, выборы президента США 2024 года завершились победой Дональда Трампа, ознаменовав новую главу в истории американской политики.

Камала Харрис провела телефонный разговор с Дональдом Трампом. Она поздравила его с победой.

Дмитрий Кулеба заявил, что кампания Трампа была сосредоточена на основных важных вопросах американцев, что и повысило его шансы на победу среди американцев, которые хотели перемен.

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