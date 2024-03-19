Трамп намекнул, что в случае своей победы депортирует принца Гарри из США

В новом интервью бывший президент США сообщил, что может депортировать Гарри.

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Принцу Гарри возможно придется возвратиться в Британию / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, realdonaldtrump

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что принц Гарри может быть депортирован из США под его руководством, если будет обнаружено, что герцог фальсифицировал информацию в своей визовой анкете.

Бывший президент, 77 лет, поговорил с телеведущим Найджелом Фараджем в программе GB News, где он предположил, что член королевской семьи не получит "особых привилегий", если он солжет о своем употреблении наркотиков.

Гарри, который живет в США с 2020 года, живет в особняке Монтесито с девятью спальнями со своей женой Меган Маркл и двумя детьми Арчи и Лилибет, пишет The Daily Mail.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

В автобиографии принца "Запасной" он рассказал, что ранее принимал наркотики, что по законам США обычно является основанием для отклонения заявления на визу.

В книге он признался, что употреблял кокаин, марихуану и психоделические грибы.

Добавим, принц Гарри устроил "бунт" против жены и заявил, что Меган должна подчиниться его решению, хотя раньше он всегда делал все "ради Меган".

А также Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его депортировать из страны, ведь принц "предал королеву".

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