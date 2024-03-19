Трамп намекнул, что в случае своей победы депортирует принца Гарри из США

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что принц Гарри может быть депортирован из США под его руководством, если будет обнаружено, что герцог фальсифицировал информацию в своей визовой анкете.
Бывший президент, 77 лет, поговорил с телеведущим Найджелом Фараджем в программе GB News, где он предположил, что член королевской семьи не получит "особых привилегий", если он солжет о своем употреблении наркотиков.
Гарри, который живет в США с 2020 года, живет в особняке Монтесито с девятью спальнями со своей женой Меган Маркл и двумя детьми Арчи и Лилибет, пишет The Daily Mail.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
В автобиографии принца "Запасной" он рассказал, что ранее принимал наркотики, что по законам США обычно является основанием для отклонения заявления на визу.
В книге он признался, что употреблял кокаин, марихуану и психоделические грибы.
Добавим, принц Гарри устроил "бунт" против жены и заявил, что Меган должна подчиниться его решению, хотя раньше он всегда делал все "ради Меган".
А также Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его депортировать из страны, ведь принц "предал королеву".
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