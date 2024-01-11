Жена Дональда Трампа посадила его на диету

Теперь Дональда Трампа лишили шоколадного торта и ванильного мороженного.

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Дональда Трампа посадили на диету / Коллаж Главред, фото Twitter/Donald J. Trump

После того, как Дональд Трамп опубликовал отчет своего врача, в котором хвалился "отличным" здоровьем и похудением, жители Палм-Бич стали активно интересоваться, как же бывшему президенту удалось сбросить лишнее.

По информации Page Six, всему "виной" его супруга - Мелания Трамп.

Инсайдер сообщил, что Трамп якобы "похудел как минимум на 13 килограмм" и что "люди в клубе (заведение Трампа - авт.) говорят, что он ест более здоровую пищу", а не из шведского стола.

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Трампа никто не видел "съедающим мороженое с фруктами или шоколадный торт с двумя шариками ванильного мороженого".

В ноябре его личный врач, доктор Брюс Аронвальд из Нью-Джерси, написал: "Я рад сообщить, что общее состояние здоровья президента Трампа превосходное".

Он добавил: "Трамп снизил свой вес за счет улучшения диеты и продолжения ежедневной физической активности, сохраняя при этом строгий график".

Напомним, ранее стало известно о том, что в США скончалась мама Мелании Трамп. Об этом чета Трампов сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, что недавно стало известно о том, что Мелания, исчезла с праздничной рождественской открытки своей семьи. Тогда женщина не присутствовала на фото, потому что она заботилась о своей больной матери.

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