В семье Дональда Трампа случилось горе

Стало известно о том, что скончалась мать Мелании Трамп - Амалия.

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Умерла мама Мелания Трамп - Амалия / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrumpworld

В семье бывшего американского президента Дональда Трампа случилось горе.

Скончалась мать его жены Мелания Трамп - Амалия Кнавс.

Об этом сказано на официальной странице Мелании Трамп в Instagram. "Пусть мать Мелании Амалия Кнавс упокоится в вечном мире – какой прекрасной душой она была, как и ее дочь!" - сказано в память о женщине.

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На своей странице в социальной сети X (Twitter), Мелания написала пост о своей матери.

"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие", - написала она.

На кончину тещи также отреагировал и Дональд Трамп.

Умерла мать Мелании Трамп / Скриншот Twitter/MELANIATRUMP

"Очень грустная ночь для всей семьи Трамп. Прекрасная мама Мелании - Амалия, только что поселилась в прекрасном месте на небесах. Она была невероятной женщиной и мы безусловно будем за ней скучать", - написал политик.

Отметим, что недавно стало известно о том, что Мелания, исчезла с праздничной рождественской открытки своей семьи. Тогда женщина не присутствовала на фото, потому что она заботилась о своей больной матери.

Ранее также стало известно о том, что королева Елизавета беспокоилась, что будет сложно организовать ее похороны, если она умрет в Балморале. Об этом рассказала принцесса Анна.

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