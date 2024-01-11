В семье Дональда Трампа случилось горе

В семье бывшего американского президента Дональда Трампа случилось горе.
Скончалась мать его жены Мелания Трамп - Амалия Кнавс.
Об этом сказано на официальной странице Мелании Трамп в Instagram. "Пусть мать Мелании Амалия Кнавс упокоится в вечном мире – какой прекрасной душой она была, как и ее дочь!" - сказано в память о женщине.
На своей странице в социальной сети X (Twitter), Мелания написала пост о своей матери.
"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие", - написала она.
На кончину тещи также отреагировал и Дональд Трамп.
"Очень грустная ночь для всей семьи Трамп. Прекрасная мама Мелании - Амалия, только что поселилась в прекрасном месте на небесах. Она была невероятной женщиной и мы безусловно будем за ней скучать", - написал политик.
Отметим, что недавно стало известно о том, что Мелания, исчезла с праздничной рождественской открытки своей семьи. Тогда женщина не присутствовала на фото, потому что она заботилась о своей больной матери.
Ранее также стало известно о том, что королева Елизавета беспокоилась, что будет сложно организовать ее похороны, если она умрет в Балморале. Об этом рассказала принцесса Анна.
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