Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах - подробности

Новость о том, что звезда Голливуда не хочет жить в Америке под предводительством Трампа, быстро разлетелась по сети.

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Том Хэнкс покинул США из-за Трампа - что случилось / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Откуда взялись слухи про побега Тома Хэнкса:

Актер - демократ, который поддерживал Харрис, и прежде нелестно отзывался о Трампе

В Сети появилось прощальное письмо от звезды, в котором он обещает вернуться, когда закончится каденция 47-го президента

6 ноября 2024 года стало известно, что избранным 47-ым президентом США стал республиканец Дональд Трамп. В связи с этим уже неделю в Сети бушуют возмущенные толпы тех, кто поддерживал кандидата от демократов Камалу Харрис.

К примеру, в западных таблоидах появился слух о том, что американский актер Том Хэнкс (поддерживал демократов Обаму, Клинтон и Харрис - прим. редактора) опубликовал открытое письмо, в котором заявил про свое намерение покинуть США на время президентства Трампа в знак несогласия с его политикой.

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В 2016 году перед выборами президента США (тогда победил Трамп - прим. редактора) в интервью для ВВС актер заявил, что для Америки наступят темные времена, если Овальный кабинет займет Дональд Трамп.

"Послушайте, если у меня в зубе абсцесс и мне нужен стоматолог, я не пойду к тому, кто скажет: "Знаете что, я думаю, что могу быть неплохим стоматологом". Я пойду к тому, кто занимается этим уже 30 лет, делал это миллион раз и знает все тонкости... Я голосую за Хиллари Клинтон, потому что считаю, что она дико квалифицирована для того, чтобы стать президентом США, одновременно справляясь с одним испытанием за другим, которые подкидывает ей мир", - прокомментировал тогда Том Хэнкс.

Поэтому когда в Сети появилось письмо о том, что Хэнкс покинул США из-за Трампа, удивленных было немного, но общественный резонанс оно вызвало. Его текст приводит издание The Direct. "С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: Я официально покинул страну. ... Почему, спросите вы? Скажем так: к президенту Трампу 2.0 я оказался менее готов, чем думал на самом деле. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!" - и именно так я и поступил. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме (вероятно, из-за поддержки Харрис - прим. редактора) заставил меня бежать быстрее. Пожалуйста, не думайте, что я покидаю свою любимую страну - считайте это очень долгим отпуском, вызванным политическими причинами. Я вернусь... однажды. Может быть, когда президентом станет Опра".

При этом издание отметило, что на официальных аккаунтах самого Тома Хэнкса в социальных сетях этого заявления нет. Первоисточником письма считается TikTok-пост от @celiina.t97, из чего редакция сделала вывод, что новость про политический побег актера оказалась сфабрикованной.

Стоит отметить, что сам Том Хэнкс эти слухи пока никак не комментирует, однако в пользу того, что они ложные, приводят его комментарий для CNN в июне 2024 года. Тогда актер весьма сдержанно прокомментировал возможность, что Дональд Трамп победит: "Я думаю, что всегда есть причины для беспокойства в краткосрочной перспективе. Но я смотрю на то, что произошло в долгосрочной перспективе... В нашей конституции говорится: "Мы, народ Соединенных Штатов, стремимся к созданию более совершенного объединения". На этом пути к более совершенному объединению, как мы знаем, порой случаются ошибки".

Кто такой Том Хэнкс? Том Хэнкс - амеиканский актер театра, кино и дубляжа, режиссер, продюсер. Обладатель пяти "Золотых Глобусов" (1989, 1994, 1995, 2001, 2020), двух "Оскаров" (1994, 1995) и семи "Эмми" (1998, 2002 — дважды, 2008, 2010, 2012, 2015). Самые известные киноработы: "Большой", "Форест Гамп", "Зеленая миля", "Неспящие в Сиэтле", "Спасти рядового Райана", "Терминал". Является голосом Шерифа Вуди серии мультфильмов "История игрушек". Член Американской академии кинематографических искусств и наук.

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