Мэтры, легенды, любимцы: топ-10 лучших киноактеров всех времен

Простое голосование в Сети позволило демократично определить главных звезд кино.

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Лучшие актеры всех времен - в Сети определили лучших актеров в истории / коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Кому досталось первое место в рейтинге лучших актеров

О киновкусах можно спорить бесконечно долго - за более чем 140 лет истории кинематографа на большие экраны вышло неисчислимое количество лент. Одни принесли актерам вечную славу, другие - раз и навсегда загубили их карьеры.

Выбрать любимого актера в наши дни - задача сложная из-за сумасшедшего разнообразия. Глаза разбегаются! Но пользователи популярного интернет-ресурса List Challenges все же задались целью разрешить этот спор.

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Так пользователи Сети получили возможность проголосовать за любимого актера и/или против того, чья популярность кажется им неоправданной. Таким образом сформировался список из 150 мужчин-актеров.

Возглавляет его Том Хэнкс - звезда "Форреста Гампа", "Терминала", "Зеленой Мили", обладатель двух "Оскаров", пяти "Золотых Глобусов" и целых семи "Эмми". Второе место заняли сразу две голливудских легенды - Киану Ривз и Морган Фримен.

Пятерку лидеров замыкают Харрисон Форд (известный по серии фильмов про Индиану Джонса) и недавно реабилитированный после несправедливых обвинений бывшей жены капитан Джек Воробей, Плакса и Безумный Шляпник Джонни Депп. В десятку вошли также Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Роберт Дауни-младший, Робин Уильямс и Сэмюэл Л. Джексон.

Стоит отметить, что фавориты могут меняться в режиме реального времени. К примеру, еще недавно роль самого лучшего актера на планете "сыграл" Морган Фриман, но Хэнкс все же потеснил его в сердцах зрителей.

Лучшие актеры всех времен - в Сети определили лучших актеров в истории / listchallenges.com

Что такое List Challenges? List Challenges - популярный интернет-ресурс, где каждый может составить собственный список или проголосовать в уже существующем, чтобы принять участие в составлении общего рейтинга о чем-угодно - прочитанных книгах, просмотренных фильмах, известных личностях и пр.

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Ранее Главред приводил фрагменты интервью Джонни Деппа, в котором актер впервые за последние два года признался, простил ли своей бывшей жене Эмбер Херд клевету, которая чуть не уничтожила его карьеру.

Также жена Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг, впервые рассказала, с чего началась его деменция. Она назвала первый симптом неизлечимой болезни, который окружение актера долгое время просто не замечало.

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