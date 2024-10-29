"Это глубокое опустошение": Джонни Депп признался, простил ли Эмбер Херд

Херд признали виновной в клевете на бывшего мужа, но едва ли это вернуло ему четыре года жизни.

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Джонни Депп рассказал, что думает про клевету Эмбер Херд / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что случилось между Джонни Деппом и Эмбер Херд:

Через год после развода актриса обвинила "капитана Джека Воробья" в домашнем насилии

Депп подал в суд на Херд по обвинению в клевете, так как из-за ее заявлений лишился работы

Судебное разбирательство длилось 4 года - до июня 2022 года

Американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп постепенно восстанавливает свою карьеру и доброе имя после того, как его "отменили" в Голливуде. Причиной тому стало судебное разбирательство артиста с его бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд.

Она оклеветала Деппа, публично заявив, что в браке с ним регулярно становилась жертвой домашнего насилия. После этого последовал тяжелый судебный процесс и "отмена" Джонни - его снимали с проектов, так как боялись общественного осуждения.

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В недавнем интервью для The Hollywood Reporter Джонни Депп признался: он был очень обижен на Херд, и ее обвинения принесли ему много боли. Со временем появилась ненависть.

Однако сегодня актер со всей уверенностью заявляет - больше никакого негатива к бывшей. Судебный процесс, который едва не погубил его и морально, и физически, подарил ему бесценный опыт, и это единственный багаж, который он хочет вынести с собой из этой истории.

"Это было глубокое опустошение, но оно меня научило многому. Честно говоря, я могу сидеть здесь и думать обо всей боли, и то, как все сплотились против меня, и так далее до бесконечности. Я все помню. Прошел через все. Это были не самые лучшие времена, не очень веселые. Некоторые из них были безумными. Но все это просто было, и просто есть. Поэтому для меня это в прошлом. Это меня закалило. Весь опыт, даже если мы говорим о покупке мороженого или выгуле собаки, так или иначе поучает нас. Поэтому я ни к кому не отношусь враждебно. У меня нет этого большого запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем нести этот багаж?" - рассуждает актер.

Кто такой Джонни Депп? Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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