В фате и белом платье: Бритни Спирс в четвертый раз вышла замуж

Американская поп-дива Бритни Спирс была замужем три раза: один брак продлился всего 55 часов, другой - закончился совершенно недавно после серии новостей о громких ссорах и драках с мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари.
В конце концов, за несколько месяцев до своего 42-летия Брит приняла важное решение, и вышла замуж за человека, который ее любит и ценит на все 100 - со странными танцами, "полуголыми" нарядами и перепадами настроения. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram, и поделилась видео, вероятно, с церемонии.
В кадре Спирс позирует в белом атласном платье-ночнушке с кружевным лифом. На ее голове красуется легкая фата.
Певица призналась, что после стольких жизненных сложностей она вышла замуж за себя. И считает, что это одно из самых правильных ее решений.
"День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаюсь к этой теме, потому что кому-то это (свадьба - прим. редактора) может показаться постыдным или глупым, но я считаю, что это самый замечательный поступок в моей жизни!!!" - написала счастливая новобрачная.
Смотрите видео со свадьбы Бритни Спирс:
Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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