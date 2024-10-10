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"Грустно, непривычно, страшно": Лопес впервые заговорила про развод с Аффлеком

Анна Подгорная
10 октября 2024, 01:30
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Джей Ло публично признала, что одинока, и раскрыла свой рецепт счастья.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес высказалась про жизнь после развода с Беном Аффлеком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

В августе 2024 года Дженнифер Лопес подала заявление на развод с Беном Аффлеком из-за расставания, которое произошло между артистами еще в апреле. Пара продержалась в браке менее двух лет.

С момента, как в прессу просочились первые слухи о том, что у Беннифер не все в порядке в отношениях, Джей Ло не давала никаких комментариев про личную жизнь. Силы говорить о расставании с Аффлеком, которое, к слову, по слухам буквально растоптало Лопес, она нашла лишь через полгода после того, как они разъехались.

Дженнифер стала главной героиней глянцевого издания Interview, и в беседе с журналистом впервые признала, что сейчас одинока. Более того, Джей Ло пока не ищет никаких отношений. Артистка определяет себя, как романтичную натуру, и это для нее в новинку - быть счастливой с собой и вне отношений.

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"Знаете что? Люди, которые, как я, являются романтиками, любят отношения и хотят состариться с кем-то, думают: "Я должен иметь это (отношения - прим. редактора), чтобы быть цельным и счастливым". Но на самом деле это не так", - убежденно заявила Лопес, со смехом отметив, что на осознание этого у нее ушло всего лишь 30 лет.

"Я [раньше] думала, что научилась этому, но нет. А потом, этим летом, мне пришлось сказать: "Мне нужно уйти и быть самостоятельной. Я хочу доказать себе, что могу это сделать". ... Это одиноко, непривычно, страшно. Грустно. Чувствуется отчаяние. Но когда ты сидишь в этих чувствах и думаешь: "Они меня не убьют", ты понимаешь, что на самом деле способна на радость и счастье в одиночку. Отношения не определяют меня. Я не могу постоянно искать счастья в других людях. Счастье должно быть внутри меня. Раньше я говорила, что я счастливый человек, но все равно искала, кто бы заполнил меня, а теперь я просто говорю: "Нет, на самом деле со мной все в порядке", - поделилась Дженнифер Лопес.

Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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Ранее звезда "Титаника", британская актриса Кейт Уинслет, впервые за почти три года полномасштабной войны публично высказалась про Украину и свое отношение к противостоянию нашей страны оккупанту.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

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