Звезда "Титаника" впервые публично высказалась про Украину

Кейт Уинслет поделилась размышлениями, в которых украинское сопротивление агрессору заняло особое место.

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Кейт Уинслет новости - Кейт Уинслет выразила уважение к Украине за смелость / коллаж: Главред, фото: imdb.com

На третьем году полномасштабной войны в Украине в мире практически не осталось публичных личностей, которые бы не выразили свое мнение по этому поводу. Британская актриса Кейт Уинслет все это время молчала и публичных заявлений не совершала.

Впрочем, это, как оказалось, не является признаком того, что ей безразличны украинские трагедии. Более того: Уинслет считает Украину синонимом смелости.

Об этом стало известно после интервью актрисы для журнала Time. Кейт Уинслет всегда была против ретуши, и придерживается этого убеждения достаточно строго. Так на съемках фильма "Ли", премьера которого состоялась в сентябре прошлого года, 48-летней артистке пришлось сниматься в одной из сцен топлес. На съемочной площадке ей стали давать рекомендации о том, как выглядеть в этот момент привлекательней - сесть прямо, втянуть живот и пр. Кейт резко оборвала советчиков и отметила, что все и так знают, как она выглядит, поэтому нет повода заниматься этим очковтирательством.

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Многие оценили этот ее поступок и отстаивание концепции "без ретуши" в целом очень смелыми. С этим утверждением Кейт Уинслет несогласна.

"Это - не смелость. Я не бывший руководитель почты, который борется за справедливость. И я не в Украине. Я выполняю работу, которая для меня важна", - дерзко подчеркнула она.

Кто такая Кейт Уинслет? Кейт Уинслет - английская актриса кино, театра, телевидения и дубляжа. Обладательница трех премий BAFTA (1996, 2009, 2016), четырех Премий Гильдии киноактеров США (1996, 2009, 2012, 2022), пяти "Золотой глобусов" (2009 - дважды, 2012, 2016, 2022), двух "Эмми" (2011, 2021) и одного "Оскара" (2009). Наиболее известные работы: "Разум и чувства", "Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Отпуск по обмену", "Чтец", "Месть от кутюр", "Мейр из Исттауна" и др.

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