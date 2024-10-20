Аль Пачино пережил попытку похищения

Звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" поделился жутковатой историей.

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Аль Пачино новости - Аль Пачино рассказал, как его едва не похитили на улице / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

84-летний актер Аль Пачино похоже даже не задумывается над тем, чтобы покидать звездный Олимп: только за последний год он снялся в двух картинах, а одна из самых горячих тем для обсуждения в таблоидах - его роман с молодой девушкой и весьма позднее отцовство. К тому же недавно у артиста вышли мемуары под названием "Сонни Бой" (Sonny Boy - прим. редактора).

В них Пачино делится различными историями из жизни, которыми прежде делился лишь с самыми близкими. Одну из таких пересказывает издание People.

После выхода фильма "Крестный отец" (1972) Аль Пачино проснулся большой звездой. Однако картина принесла ему не только первую номинацию на "Оскар", но и неприятности, главная из которых состояла в его узнаваемости.

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Так, вспоминает, актер, вскоре премьеры он зашел в бар пропустить по стаканчику, однако немного переборщил. На улице он не мог сориентироваться, в каком отеле остановился, и где тот находится.

Тогда перед Пачино остановился автомобиль - за рулем была девушка, которая любезно предложила его подвезти куда нужно. Однако скоро даже в нетрезвом состоянии артист понял, что они едут в неправильном направлении.

"Пока мы ехали, даже в своем нетрезвом состоянии я понял, что она не везет меня туда, где я остановился. Я сказал ей: "Что здесь происходит?" И она прямо сказала: "Я похищаю тебя". Я был пьян, но был готов выпрыгнуть из машины на ходу", - вспоминает Аль Пачино.

Впрочем, прыжки ему не понадобились. Заметив, как он пытается открыть дверь, его "похитительница" молча свернула на правильный путь.

Личная жизнь Аль Пачино Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

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