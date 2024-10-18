Такая боль на всю жизнь: Аль Пачино рассказал о том, как травмировал свой орган

Американский актер рассказал о травме, которая случилась в его детстве.

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Аль Пачино рассказал о перенесенной травме/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудский актер Аль Пачино рассказал о том, что его "преследует мысль" о детской травме пениса. Об этом он решился рассказать в своих недавно выпущенных мемуарах "Сынок".

Как цитирует его издание Page Six, несчастный случай произошел, когда он жил в Нью-Йорке в возрасте 10 лет.

"Я ходил по тонкому железному забору, исполняя свой танец на канате. Все утро шел дождь, и, конечно же, я поскользнулся и упал, и железный прут ударил меня прямо между ног", - написал артист в своей книге.

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Он помнит, как сгорбился и стонал от "такой боли", что не мог вернуться домой. К счастью, пожилой джентльмен подхватил его и отнес в дом его тети, откуда впоследствии был вызван домашний врач.

"Я лежал на кровати, полностью спустив штаны до лодыжек, пока три женщины моей жизни — моя мать, моя тетя и моя бабушка — тыкали и тыкали мой пенис в полупанике", — пишет Пачино.

Личная жизнь Аль Пачино Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

"Я подумал: Боже, пожалуйста, забери меня сейчас, когда услышал, как они шепчутся друг с другом, проводя осмотр".

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