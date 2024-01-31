СМИ узнали, почему у Трампа постоянно меняется цвет волос

Оказывается, характер Трампа напрямую влияет на его цвет волос.

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Дональд Трамп не может терпеть/ Коллаж Главред, фото Twitter/Donald J. Trump

В сети все чаще обсуждают то, что бывший президент США Дональд Трамп на каждый свой публичный выход имеет разный цвет волос.

Так, ранее на этой неделе Дональд Трамп предстал перед федеральным судом Манхэттена. Наблюдатели за Трампом заметили, что его волосы, казалось, стали другого оттенка — больше склоняясь к светло-оранжевому.

Издание Page Six отмечает, что все дело в характере Трампа, а именно в его нетерпении.

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"Парикмахеры злятся на него, но не могут этого показать, так как Трамп не может усидеть на месте. Ему нужно посидеть на месте хотя бы 30 минут, чтобы цвет его волос схватился", - говорит инсайдер.

"Цвет волос Трампа может сильно варьироваться от темно-русого до светлого — до ярко-оранжевого — в зависимости от того, как долго его парикмахер сможет заставить его сидеть спокойно и позволить цвету делать свое дело", — добавил другой источник.

"Друзья говорят, что он настолько нетерпелив, что редко уделяет стилисту 30–45 минут… Чем меньше времени он им уделяет, тем более оранжевыми становятся его волосы, поскольку требуется время, чтобы получить более темные локоны, которые он ассоциирует с молодыми годами", — рассказал нам источник.

Напомним, ранее инсайдер сообщил, что Трамп якобы "похудел как минимум на 13 килограмм" и что "люди в клубе (заведение Трампа - авт.) говорят, что он ест более здоровую пищу", а не со шведского стола.

Ранее стало известно о том, что в США скончалась мама Мелании Трамп. Об этом чета Трампов сообщила на своих страницах в социальных сетях.

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